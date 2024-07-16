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Маршруту Уфа-Шакша добавили общественный транспорт

Маршруту Уфа-Шакша добавили общественный транспорт

16 июля 2024, 07:44
Фото: 1MI
Из-за жалоб пассажиров на переполненность составов и неудобное расписание власти внесли корректировки, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РБ.

По заявкам пассажиров изменили работу автобуса №139 в Уфе. Транспортники скорректировали как маршрут движения автобуса, так и его расписание. Пассажиров общественного транспорта просят обратить на это внимание. И учитывать, что из-за корректив возможно отклонение графика движения в утренний и вечерний часы пик.

Вместе с этим, транспортники запустили пять электричек, которые курсируют между Уфой, Демой и Шакшей. Дополнительные рейсы прибавили в утренние и вечерние часы пик.

Все коррективы связаны с закрытием на ремонт Шакшинского моста. Множеству пассажиров из спального района Уфы пришлось пересесть на непривычный для себя вид транспорта. В первые дни перекрытия моста транспортная система Уфы погрузилось в хаос: с траффиком автомобилей не справлялся платный «Восточный выезд», с наплывом пассажиров — тесные вагоны электричек. Их, к слову, в течение недели добавили. На некоторых рейсах вагонов стало больше вдвое.

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