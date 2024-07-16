Маршруту Уфа-Шакша добавили общественный транспорт

Вместе с этим, транспортники запустили пять электричек, которые курсируют между Уфой, Демой и Шакшей. Дополнительные рейсы прибавили в утренние и вечерние часы пик.



Все коррективы связаны с закрытием на ремонт Шакшинского моста. Множеству пассажиров из спального района Уфы пришлось пересесть на непривычный для себя вид транспорта. В первые дни перекрытия моста транспортная система Уфы погрузилось в хаос: с траффиком автомобилей не справлялся платный «Восточный выезд», с наплывом пассажиров — тесные вагоны электричек. Их, к слову, в течение недели добавили. На некоторых рейсах вагонов стало больше вдвое.