mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В Уфе поднимают цены на электрички

В Уфе поднимают цены на электрички

12 июля 2024, 07:40
Фото: 1MI
Предельную стоимость билетов на пригородный железнодорожный транспорт скорректировали в Башкирии, гласит проект документа регионального Госкомитета по тарифам.

Согласно обновлённым тарифам, самым дорогим проезд остаётся на «Ласточках» — первые 10 км на них обойдутся в 32₽, а при оплате через приложение РЖД — 27₽. В «Стандартных» же вагонах проезд стоит 28₽ и 24₽, соответственно. За каждый последующий километр в «Ласточках» придётся платить по 3,20₽, в «Стандарте» же — 2,70₽.

Несколько иные тарифы установлены в зоне «Дёма — Шакша»: 38₽ и 33₽ для «Ласточек», для «Стандарта» — по-прежнему 24₽ м 28₽.

В постановлении также говорится, что перевозка организованной группы пассажиров платной категории обойдётся в 1,60₽ для «Ласточек» и 1,40₽ в «Стандарте» — цены установлены на 1 км с каждого пассажира. Тариф не распространяется на зону «Дёма — Шакша».

Электричкам Уфа-Шакша добавили вагонов
Узнать подробнее

Ранее, как сообщал Mkset, после многочисленных жалоб на электричках Уфа — Шакша добавили вагоны. Напомним, нагрузка на ж/д транспорт увеличилась после перекрытия моста через реку Уфу, которая продлится до 24 июля. Впрочем, мэр города Ратмир Мавлиев на днях заявил, что открыть переправу могут раньше срока.

Читайте также:
В Уфе подняли цену за проездЦены на яйца в Башкирии упали на ₽34Квартиры в Уфе дорожают быстрее Москвы
#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Цены#Инфляция#Поезд#Тарифы#Проезд#Пассажиры#Кризис#Электрички
Подпишитесь
Шульган-Таш под угрозой затопления в Башкирии
Сегодня, 07:40
Три троллейбуса перестанут ходить в Уфе
Сегодня, 07:34
Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
Сегодня, 07:14
Башкирию накрыл огромный град
Сегодня, 06:40
Любопытного лося заметили в Башкирии
Сегодня, 06:35