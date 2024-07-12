В Уфе поднимают цены на электрички

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 08:54
Согласно обновлённым тарифам, самым дорогим проезд остаётся на «Ласточках» — первые 10 км на них обойдутся в 32₽, а при оплате через приложение РЖД — 27₽. В «Стандартных» же вагонах проезд стоит 28₽ и 24₽, соответственно. За каждый последующий километр в «Ласточках» придётся платить по 3,20₽, в «Стандарте» же — 2,70₽.
Несколько иные тарифы установлены в зоне «Дёма — Шакша»: 38₽ и 33₽ для «Ласточек», для «Стандарта» — по-прежнему 24₽ м 28₽.
В постановлении также говорится, что перевозка организованной группы пассажиров платной категории обойдётся в 1,60₽ для «Ласточек» и 1,40₽ в «Стандарте» — цены установлены на 1 км с каждого пассажира. Тариф не распространяется на зону «Дёма — Шакша».
Ранее, как сообщал Mkset, после многочисленных жалоб на электричках Уфа — Шакша добавили вагоны. Напомним, нагрузка на ж/д транспорт увеличилась после перекрытия моста через реку Уфу, которая продлится до 24 июля. Впрочем, мэр города Ратмир Мавлиев на днях заявил, что открыть переправу могут раньше срока.