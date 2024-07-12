В Уфе поднимают цены на электрички

Согласно обновлённым тарифам, самым дорогим проезд остаётся на «Ласточках» — первые 10 км на них обойдутся в 32₽, а при оплате через приложение РЖД — 27₽. В «Стандартных» же вагонах проезд стоит 28₽ и 24₽, соответственно. За каждый последующий километр в «Ласточках» придётся платить по 3,20₽, в «Стандарте» же — 2,70₽.