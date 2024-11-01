График электричек через Уфу изменили

Posted 1 ноября, 05:28
Published 1 ноября, 05:28
Modified 1 ноября, 05:30
Updated 1 ноября, 05:30
С окончанием летнего сезона перевозок многие жители и гости Уфы столкнутся с изменениями в расписании электричек. Минтранс Башкирии объявил о том, что с начала ноября ряд летних остановок будет отменен. Это решение касается нескольких популярных маршрутов, которые пользовались спросом у пассажиров в теплое время года.
Так, например, электрички №6420 Раевка — Улу-Теляк, №7461 Уфа — Кандры и №6454 Кандры — Шакша больше не будут останавливаться на станции Левая Белая. Путешественники, использующие маршруты через Воронки и Индустриальный парк, также ощутят влияние изменений: остановки для таких поездов как №6411 Улу-Теляк — Дема и №6402 Дема — Аша отменяются.
Отменяются следующие остановки:
• На Левой Белой для пригородных поездов №6420 (Раевка — Улу-Теляк), №7461 (Уфа — Кандры) и №6454 (Кандры — Шакша);
• В Воронках для пригородных поездов №6411 (Улу-Теляк — Дема), №6402 (Дема — Аша), №6407 (Аша — Дема), №6456 (Кандры — Шакша) и №6414 (Дема — Тавтиманово);
• На Правой Уфимке для пригородных поездов №7406 (Приютово — Шакша) и №6407 (Аша — Дема);
• В Индустриальном парке для пригородных поездов №6402 (Дема — Аша) и №6423 (Усть-Катав — Дема);
• На озере Кряжное для пригородного поезда №7407 (Уфа — Раевка);
• На остановочном пункте 1766 км для пригородного поезда №6423 (Усть-Катав — Дема);
• На остановочном пункте 114 км для пригородных поездов №6812 (Карламан — Стерлитамак) и №6813 (Стерлитамак — Карламан);
• На Нагадаке для пригородных поездов №6812 (Карламан — Стерлитамак) и №6813 (Стерлитамак — Карламан);
• На остановочном пункте 115 км для пригородных поездов №6801/6802 (Стерлитамак — Уфа), №6803/6804 (Уфа — Стерлитамак), а также №6812 (Карламан — Стерлитамак) и №6813 (Стерлитамак — Карламан);
• На остановочном пункте 1436 км для пригородных поездов №7406 (Приютово — Тавтиманово), №7415 (Уфа — Приютово), №7419 (Раевка — Абдулино) и №7420 (Абдулино — Раевка).
Минтранс призывает всех пассажиров заранее планировать свои поездки с учетом новых изменений в графике движения пригородных поездов.
— Обновленное расписание и стоимость проезда можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», — сообщают в ведомстве.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе частные перевозчики планируют поднять цены за проезд, сразу на нескольких маршрутах.