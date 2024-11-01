График электричек через Уфу изменили

С окончанием летнего сезона перевозок многие жители и гости Уфы столкнутся с изменениями в расписании электричек. Минтранс Башкирии объявил о том, что с начала ноября ряд летних остановок будет отменен. Это решение касается нескольких популярных маршрутов, которые пользовались спросом у пассажиров в теплое время года.