— Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась! Движение будет ограничено с 23 октября до 24 ноября 2024 года! Напомню, это необходимо чтобы исключить колебания мостовых конструкций. Капитальный ремонт моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — дополнил своё обращение к уфимским водителям и пассажирам Газизьян Ахмедьянов.



Вместе с этим, чиновник не стал называть причины переноса закрытия проезда по Шакшинскому мосту в Уфе. Как известно, там будет оставлена только одна полоса для движения экипажей полиции, карет медиков и машин пожарных.