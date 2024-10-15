Posted 15 октября, 11:29
Published 15 октября, 11:29
Modified 15 октября, 11:31
Updated 15 октября, 11:31
Чиновник через свой Telegram-канал назвал дату важного нововведения в дорожной и транспортной инфраструктуре Уфы. По новым данным, закрытие Шакшинского моста в Уфе перенесли на три дня — с 20 октября на 23 октября 2024 года. Таким образом, перемены в транспортном сообщении в Уфе произойдут после ближайших выходных, а не во время них.
— Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась! Движение будет ограничено с 23 октября до 24 ноября 2024 года! Напомню, это необходимо чтобы исключить колебания мостовых конструкций. Капитальный ремонт моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — дополнил своё обращение к уфимским водителям и пассажирам Газизьян Ахмедьянов.
Вместе с этим, чиновник не стал называть причины переноса закрытия проезда по Шакшинскому мосту в Уфе. Как известно, там будет оставлена только одна полоса для движения экипажей полиции, карет медиков и машин пожарных.
Ранее транспортники сообщили о том, что на время длительного перекрытия Шакшинского моста в Уфе изменится работа пригородных электричек. Их станет больше и ходить они будут чаще. Судя по всему, городские власти провели работу над ошибками, которые выявило летнее перекрытие Шакшинского моста в Уфе, когда город встал в пробках.