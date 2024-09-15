В башкирские поезда впихнули невпихуемое

Posted 15 сентября, 07:30
Published 15 сентября, 07:30
Modified 15 сентября, 07:32
Updated 15 сентября, 07:32
Кадры возникшей давки публикуют в местных сообществах Vk и Telegram-каналах. Очевидцы рассказывают, что электрички были переполнены с раннего утра. Пользователи соцсетей сравнили записи с зомби-апокалипсисом.
— Неужели нельзя было пустить более вместительный состав до Айгира в такое востребованное время — конец сезона? Несколько десятков людей в Инзере просто не смогли сесть. Люди едут на багажных полках. Просто Ад, — комментировал один из пассажиров.
Между тем отмечается, что мест не хватало как на пути к месту отдыха, так и на обратных рейсах.