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Posted 15 сентября, 07:30

Published 15 сентября, 07:30

Modified 15 сентября, 07:32

Updated 15 сентября, 07:32

В поездах Башкирии случилась давка

В башкирские поезда впихнули невпихуемое

15 сентября 2024, 07:30
Фото: соцсети

В поездах Башкирии случилась давка

Ужасную толкотню устроили в электричках на маршруте к горе Айгир в субботу, 14 сентября.

Кадры возникшей давки публикуют в местных сообществах Vk и Telegram-каналах. Очевидцы рассказывают, что электрички были переполнены с раннего утра. Пользователи соцсетей сравнили записи с зомби-апокалипсисом.

— Неужели нельзя было пустить более вместительный состав до Айгира в такое востребованное время — конец сезона? Несколько десятков людей в Инзере просто не смогли сесть. Люди едут на багажных полках. Просто Ад, — комментировал один из пассажиров.

Между тем отмечается, что мест не хватало как на пути к месту отдыха, так и на обратных рейсах.

Видео: соцсети.

Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии посреди улицы задымился трамвай.

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