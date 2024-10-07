В Башкирии изменятся рейсы электричек

В октябре жители региона будут отмечать важный праздник, и это значит, что в расписании пригородных поездов произойдут изменения, сообщает в понедельник, 7 октября, Минтранс Республики.

В дни празднования Дня Республики, с 11 по 13 октября 2024 года, жителей региона ждут новые маршруты и временные изменения в движении поездов. ▎Новые пригородные поезда На праздничные дни назначены следующие пригородные поезда: — №7425 Приютово — Абдулино. Отправление в 12:18, прибытие в 12:54. — №7422 Абдулино — Приютово. Отправление в 15:00, прибытие в 15:34. — №6422 Дема — Аша. Отправление в 13:25, прибытие в 15:42. — №6405 Аша — Уфа. Отправление в 13:25, прибытие в 19:57. — №7485/7486/7488 Уфа — Инзер — Белорецк. Отправление из Уфы в 7:07, прибытие в Инзер в 10:04. Далее отправление в 10:46, прибытие в Белорецк в 12:36. — №7489/7491/7492 Белорецк — Инзер — Уфа. Отправление из Белорецка в 17:33, прибытие в Инзер в 19:11. Далее отправление в 19:29, прибытие в Уфу в 22:19. ▎Поезда, которые не будут ходить К сожалению, некоторые поезда временно выводятся из графика: — №7475/7476 Приуралье — Уфа. Отправление в 05:56, прибытие в 7:40. — №7408 Раевка — Шакша. Отправление в 06:06, прибытие в 08:52. — №6430 Дема — Шакша. Отправление в 07:15, прибытие в 08:00. — №6431 Иглино — Уфа. Отправление в 08:17, прибытие в 09:04. — №6429 Шакша — Дема. Отправление в 09:37, прибытие в 10:31. — №6412 Дема — Улу-Теляк. Отправление в 13:25, прибытие в 15:21. — №6434 Уфа — Шакша. Отправление в 16:49, прибытие в 17:18. — №6435 Шакша — Дема. Отправление 17:40, прибытие в 18:25. — №6401 Улу-Теляк — Уфа. Отправление в 18:15, прибытие в 19:57. — №7417 Дема — Раевка. Отправление в 21:26, прибытие в 23:21. Время отправления и прибытия указано местное, В ведомстве советуют заранее планировать свои поездки. Короткая рабочая неделя началась в Башкирии Узнать подробнее Читайте также: Ковид в Башкирии резко пошёл в рост Директор вымогал премии на штраф Третье лето наступает в Башкирии