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Posted 7 октября, 14:36

Published 7 октября, 14:36

Modified 7 октября, 18:47

Updated 7 октября, 18:47

В Башкирии изменятся рейсы электричек

В Башкирии изменятся рейсы электричек

7 октября 2024, 14:36
Фото: 1MI
В октябре жители региона будут отмечать важный праздник, и это значит, что в расписании пригородных поездов произойдут изменения, сообщает в понедельник, 7 октября, Минтранс Республики.

В дни празднования Дня Республики, с 11 по 13 октября 2024 года, жителей региона ждут новые маршруты и временные изменения в движении поездов.

 

▎Новые пригородные поезда

На праздничные дни назначены следующие пригородные поезда:

— №7425 Приютово — Абдулино. Отправление в 12:18, прибытие в 12:54.

— №7422 Абдулино — Приютово. Отправление в 15:00, прибытие в 15:34.

— №6422 Дема — Аша. Отправление в 13:25, прибытие в 15:42.

— №6405 Аша — Уфа. Отправление в 13:25, прибытие в 19:57.

— №7485/7486/7488 Уфа — Инзер — Белорецк. Отправление из Уфы в 7:07, прибытие в Инзер в 10:04. Далее отправление в 10:46, прибытие в Белорецк в 12:36.

— №7489/7491/7492 Белорецк — Инзер — Уфа. Отправление из Белорецка в 17:33, прибытие в Инзер в 19:11. Далее отправление в 19:29, прибытие в Уфу в 22:19.

 

▎Поезда, которые не будут ходить

К сожалению, некоторые поезда временно выводятся из графика:

— №7475/7476 Приуралье — Уфа. Отправление в 05:56, прибытие в 7:40.

— №7408 Раевка — Шакша. Отправление в 06:06, прибытие в 08:52.

— №6430 Дема — Шакша. Отправление в 07:15, прибытие в 08:00.

— №6431 Иглино — Уфа. Отправление в 08:17, прибытие в 09:04.

— №6429 Шакша — Дема. Отправление в 09:37, прибытие в 10:31.

— №6412 Дема — Улу-Теляк. Отправление в 13:25, прибытие в 15:21.

— №6434 Уфа — Шакша. Отправление в 16:49, прибытие в 17:18.

— №6435 Шакша — Дема. Отправление 17:40, прибытие в 18:25.

— №6401 Улу-Теляк — Уфа. Отправление в 18:15, прибытие в 19:57.

— №7417 Дема — Раевка. Отправление в 21:26, прибытие в 23:21.

Время отправления и прибытия указано местное, В ведомстве советуют заранее планировать свои поездки.

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