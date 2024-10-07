В Башкирии изменятся рейсы электричек

Posted 7 октября, 14:36
Published 7 октября, 14:36
Modified 7 октября, 18:47
Updated 7 октября, 18:47
В дни празднования Дня Республики, с 11 по 13 октября 2024 года, жителей региона ждут новые маршруты и временные изменения в движении поездов.
▎Новые пригородные поезда
На праздничные дни назначены следующие пригородные поезда:
— №7425 Приютово — Абдулино. Отправление в 12:18, прибытие в 12:54.
— №7422 Абдулино — Приютово. Отправление в 15:00, прибытие в 15:34.
— №6422 Дема — Аша. Отправление в 13:25, прибытие в 15:42.
— №6405 Аша — Уфа. Отправление в 13:25, прибытие в 19:57.
— №7485/7486/7488 Уфа — Инзер — Белорецк. Отправление из Уфы в 7:07, прибытие в Инзер в 10:04. Далее отправление в 10:46, прибытие в Белорецк в 12:36.
— №7489/7491/7492 Белорецк — Инзер — Уфа. Отправление из Белорецка в 17:33, прибытие в Инзер в 19:11. Далее отправление в 19:29, прибытие в Уфу в 22:19.
▎Поезда, которые не будут ходить
К сожалению, некоторые поезда временно выводятся из графика:
— №7475/7476 Приуралье — Уфа. Отправление в 05:56, прибытие в 7:40.
— №7408 Раевка — Шакша. Отправление в 06:06, прибытие в 08:52.
— №6430 Дема — Шакша. Отправление в 07:15, прибытие в 08:00.
— №6431 Иглино — Уфа. Отправление в 08:17, прибытие в 09:04.
— №6429 Шакша — Дема. Отправление в 09:37, прибытие в 10:31.
— №6412 Дема — Улу-Теляк. Отправление в 13:25, прибытие в 15:21.
— №6434 Уфа — Шакша. Отправление в 16:49, прибытие в 17:18.
— №6435 Шакша — Дема. Отправление 17:40, прибытие в 18:25.
— №6401 Улу-Теляк — Уфа. Отправление в 18:15, прибытие в 19:57.
— №7417 Дема — Раевка. Отправление в 21:26, прибытие в 23:21.
Время отправления и прибытия указано местное, В ведомстве советуют заранее планировать свои поездки.