Электричкам Уфа-Шакша добавили вагонов

Власти услышали претензии пассажиров общественного транспорта, курсирующего между Уфой и Шакшей. С четверга, 11 июля, увеличено количество вагонов в электричках, которые связывают спальный район с центром города. Из-за жалоб пассажиров вагоны добавили шести пригородным поездам на Уфу и обратно.



Так, количество вагонов в поездах №6418 «Дема — Иглино» и № 7421 «Иглино — Уфа» выросло сразу вдвое — с шести до двенадцати. Вместо четырех вагонов теперь курсируют электрички по шесть вагонов по маршрутам № 6430 «Дема-Шакша», № 6431 «Шакша-Уфа», № 6434 «Уфа-Шакша» и № 6435 «Шакша-Дема». Ранее по два вагона добавили электричкам № 6427 «Тавтиманово — Дема» и №6423 «Кропачево — Дема». Составы с увеличенным числом вагонов будут курсировать между населенными пунктами только в утренние и вечерние часы пик.