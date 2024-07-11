Электричкам Уфа-Шакша добавили вагонов

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Власти услышали претензии пассажиров общественного транспорта, курсирующего между Уфой и Шакшей. С четверга, 11 июля, увеличено количество вагонов в электричках, которые связывают спальный район с центром города. Из-за жалоб пассажиров вагоны добавили шести пригородным поездам на Уфу и обратно.
Так, количество вагонов в поездах №6418 «Дема — Иглино» и № 7421 «Иглино — Уфа» выросло сразу вдвое — с шести до двенадцати. Вместо четырех вагонов теперь курсируют электрички по шесть вагонов по маршрутам № 6430 «Дема-Шакша», № 6431 «Шакша-Уфа», № 6434 «Уфа-Шакша» и № 6435 «Шакша-Дема». Ранее по два вагона добавили электричкам № 6427 «Тавтиманово — Дема» и №6423 «Кропачево — Дема». Составы с увеличенным числом вагонов будут курсировать между населенными пунктами только в утренние и вечерние часы пик.
— Всего на маршруте «Уфа-Шакша» и обратно курсируют 30 электричек. Они перевозят пассажиров с 05:00 до 22:00 ежедневно, — отмечают в Минтрансе Башкирии.
Напомним, транспортный коллапс в Уфе возник из-за перекрытия на ремонт Шакшинского моста со вторника, 9 июля 2024 года. На две недели поток автомобилей и пассажиров пришлось взять на себя платному «Восточному въезду» и пригородному электротранспорту.