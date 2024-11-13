Уфимских чиновников пересадили на электрички

Дмитрий Титов отметил, что расписание поездов адаптировано под нужды жителей: добавлены электрички в «часы пик» и в дневное время. Также, на станции Шакша работают три стационарные кассы и дополнительные кассиры с терминалами на пешеходном мосту. Насколько все эти дополнительные сервисы улучшили или хотя бы сохранили уровень комфорта пассажиров — чиновники решили не распространяться.