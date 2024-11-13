Уфимских чиновников пересадили на электрички

Posted 13 ноября, 07:29
Published 13 ноября, 07:29
Modified 13 ноября, 10:02
Updated 13 ноября, 10:02
Как стало известно, 13 ноября в утренний «час пик» замминистра транспорта Дмитрий Титов и начальник пассажирской службы Руслан Гарифуллин прокатились на электричке по маршруту Дема — Шакша.
— С перекрытием Шакшинского моста на маршруте Дема — Шакша — Иглино запустили четыре новых пригородных поезда. Теперь на этом участке курсирует целых 54 электрички, что на 16 больше, чем в начале 2024 года. Составы варьируются от четырех до восьми вагонов, — сообщает Минтранс Башкирии.
Дмитрий Титов отметил, что расписание поездов адаптировано под нужды жителей: добавлены электрички в «часы пик» и в дневное время. Также, на станции Шакша работают три стационарные кассы и дополнительные кассиры с терминалами на пешеходном мосту. Насколько все эти дополнительные сервисы улучшили или хотя бы сохранили уровень комфорта пассажиров — чиновники решили не распространяться.
Приобрести билеты стало возможным и в онлайн сервисах. Кроме того, в ведомстве напомнили, что для удобства пассажиров действует акция «Счастливый час»: при пересадке на автобус по карте Алга в течение часа проезд оплачивается только один раз.
Как ранее сообщал Mkset, Шакшинский мост, который проходит через реку Белую, недоступен для проезда в обоих направлениях в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 20:00 23 октября по 00:00 24 ноября 2024 года.