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Posted 13 ноября, 07:29

Published 13 ноября, 07:29

Modified 13 ноября, 10:02

Updated 13 ноября, 10:02

В Уфе проверили сообщение с Шакшой

Уфимских чиновников пересадили на электрички

13 ноября 2024, 07:29
Фото: 1MI.

В Уфе проверили сообщение с Шакшой

Госслужащие решили на себе узнать, как работает транспорт во время перекрытия Шакшинского моста, сообщает в среду, 13 ноября, Минтранс Башкирии.

Как стало известно, 13 ноября в утренний «час пик» замминистра транспорта Дмитрий Титов и начальник пассажирской службы Руслан Гарифуллин прокатились на электричке по маршруту Дема — Шакша.

— С перекрытием Шакшинского моста на маршруте Дема — Шакша — Иглино запустили четыре новых пригородных поезда. Теперь на этом участке курсирует целых 54 электрички, что на 16 больше, чем в начале 2024 года. Составы варьируются от четырех до восьми вагонов, — сообщает Минтранс Башкирии.
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Дмитрий Титов отметил, что расписание поездов адаптировано под нужды жителей: добавлены электрички в «часы пик» и в дневное время. Также, на станции Шакша работают три стационарные кассы и дополнительные кассиры с терминалами на пешеходном мосту. Насколько все эти дополнительные сервисы улучшили или хотя бы сохранили уровень комфорта пассажиров — чиновники решили не распространяться.

Приобрести билеты стало возможным и в онлайн сервисах. Кроме того, в ведомстве напомнили, что для удобства пассажиров действует акция «Счастливый час»: при пересадке на автобус по карте Алга в течение часа проезд оплачивается только один раз.

Как ранее сообщал Mkset, Шакшинский мост, который проходит через реку Белую, недоступен для проезда в обоих направлениях в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 20:00 23 октября по 00:00 24 ноября 2024 года.

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