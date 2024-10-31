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Posted 31 октября, 19:18

Published 31 октября, 19:18

Modified 31 октября, 21:12

Updated 31 октября, 21:12

Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников

Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников

31 октября 2024, 19:18
Фото: администрация города Уфы.
В ежедневном дайджесте Mkset рассказываем всё, что следует знать к пятнице, 1 ноября, и обсуждаем события минувшего дня.

Погода в Уфе

В пятницу, 1 ноября, в столице Башкирии обещают облачную погоду с дождём и мокрым снегом. Местами синоптики прогнозируют гололёд. Ветер — южного направления, от 8 до 13 м/с, однако местами возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха составит +1°C… +3°C. Синоптики также допускают туман на отдельных дорогах, из-за чего видимость на проезжих частях может снизиться до 500-1000 м.

Ноябрь начинается с неприятных сюрпризов в Башкирии
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Закрытие садового сезона

Пригородные электрички Уфы перешли с летнего графика перевозок на осенне-зимней. В связи с этим поезда отменили множество остановок, популярных у дачников и любителей фитнеса на грядках. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учётом изменений.

«Опять не успели»

Открытие Парка Лесоводов, который в Уфе не успели ввести в эксплуатацию в октябре 2024 года, вновь перенесли. Изначально начать работать обновлённая рекреационная зона должна была 1 ноября, однако теперь завершение работ перенесено на расплывчатый срок — если дедлайны опять не сдвинутся, закончить облагораживать парк должны к середине ноября.

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Новый налог

В Кумертау местные власти собираются ввести турналог, который Путин разрешил собирать регионам своим указом. Коснётся он гостиниц и отелей, первоначальная ставка его составит 1% и к 2029 году может увеличиться до 5%. Сейчас инициатива проходит общественное обсуждение.

Налог на туризм появится в Башкирии
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Налёт беспилотников

Сводки о ЧП в минувший четверг, 31 октября, затмила атака БПЛА на Республику Башкортостан. На территории нескольких промзон упали три беспилотника — из-за угрозы в городе на несколько часов закрыли аэропорт и эвакуировали промышленные предприятия. Обошлось в итоге без пострадавших и серьёзных разрушений. Единственное, что повредилось при атаке дронов — стёкла в непроизводственном помещении одного из заводов.

Уфу атаковали беспилотники
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Конец победной серии «Салавата Юлаева»

Одержать четвёртую подряд победу в сезоне КХЛ «зелёным» помешал владивостокский «Адмирал». Всего за два дня до этого команды проводили ещё одну встречу, завершившуюся победой «СЮ», однако 31 октября «Адмирал» сумел взять реванш со счётом 4:2.

«Адмирал» взял реванш у «Салавата Юлаева»
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Куда бесплатно сходить на День народного единства

Подходит к концу рабочая неделя — отработать остаётся лишь сегодня и завтра. После этого башкортостанцев ждёт короткая четырёхдневка. Если всё ещё не решили, как проведёте свои выходные, читайте афишу Mkset.

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