Сегодня в Уфе: первый снег, новый налог, атака беспилотников

Сводки о ЧП в минувший четверг, 31 октября, затмила атака БПЛА на Республику Башкортостан. На территории нескольких промзон упали три беспилотника — из-за угрозы в городе на несколько часов закрыли аэропорт и эвакуировали промышленные предприятия. Обошлось в итоге без пострадавших и серьёзных разрушений. Единственное, что повредилось при атаке дронов — стёкла в непроизводственном помещении одного из заводов.