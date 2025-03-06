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Досуг

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Март
Уфимцам нужно ₽300'000 на достойную жизнь
6 марта, 13:33
Февраль
Зачем москвичи едут в Уфу
2 февраля, 05:14
Август 2024
Путаны и гопники зовут на выборы в Башкирии
30 августа 2024, 10:06
Июль 2024
Святые источники Башкирии: целебная вода и легенды, которые стоит услышать
16 июля 2024, 20:33
Вы. Лучшие пляжи Уфы: где провести лето 2024 года у воды?
15 июля 2024, 13:52
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
13 июля 2024, 12:10
Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе
8 июля 2024, 11:44
Кишечная инфекция, грязь и драки: курортный кошмар на Черном море в 2024 году
8 июля 2024, 11:36
Где можно покататься на сапах в Уфе: полный гайд для новичков
4 июля 2024, 13:16
Как в Уфе отметят День семьи, любви и верности: программа мероприятий в 2024 году
4 июля 2024, 11:55
Гламурный отдых в палатках: топ глэмпингов Башкирии
3 июля 2024, 11:45
Летние ягоды: где собрать клубнику в Уфе и окрестностях?
3 июля 2024, 11:44
Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?
2 июля 2024, 14:27
Июнь 2024
Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян
26 июня 2024, 13:17
Сезонные изменения в рыболовстве: как меняется поведение рыбы от времени года
24 июня 2024, 13:19
День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь
24 июня 2024, 13:18
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
17 июня 2024, 13:06
9 лучших веломаршрутов Уфы
13 июня 2024, 12:50
Май 2024
Забытые гении и бунтарки: 5 фильмов о женщинах, бросивших вызов судьбе
31 мая 2024, 14:26
Апрель 2024
Майские праздники в Уфе
15 апреля 2024, 09:09

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