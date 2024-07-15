Лучшие пляжи Уфы: где провести лето 2024 года у воды?

«Ак-Яр Нижегородка» — чистый пляж, который предлагает посетителям не только хорошие условия для отдыха, но и удобства в виде парковочных мест и присутствия администрации. Гости отмечают высокий уровень обслуживания, вежливость и отзывчивость персонала. На территории пляжа есть всё необходимое для активного отдыха: беседки, песочницы, батуты, а также натянута сетка для игры в пляжный волейбол. Благодаря своему расположению недалеко от центра города, пляж пользуется популярностью среди местных жителей, которые часто приходят сюда провести время с семьёй или друзьями на пикнике.