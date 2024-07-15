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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Где купаться в Уфе этим летом?

Лучшие пляжи Уфы: где провести лето 2024 года у воды?

15 июля 2024, 13:52
Фото: 1MI
Где купаться в Уфе этим летом?
Лето 2024 в Уфе началось с неприятности: из-за обильных осадков поднялся уровень рек Белая и Уфа. Власти запретили купание на официальных пляжах. Однако возможности для пляжного отдыха у уфимцев остались. Рассмотрим доступные варианты отдыха у воды этим летом.

В то время как многие россияне стремятся на черноморское побережье, ситуация там далека от идеальной. Переполненные пляжи, грязная вода, высокие цены и риск подхватить кишечную инфекцию — лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются отдыхающие на популярных курортах. В этих условиях отдых в родном городе может стать не только более безопасной, но и более комфортной альтернативой.

Уфа, несмотря на временные ограничения на речных пляжах, предлагает своим жителям и гостям города множество вариантов для приятного времяпрепровождения у воды. Давайте рассмотрим, какие возможности для пляжного отдыха доступны уфимцам этим летом.

Озера как альтернатива

В сложившейся ситуации настоящим спасением для горожан стали пляжи на озерах.

— Купаться можно только на пляжах, которые расположены на озерах. У нас в Уфе три таких озера. Это Кашкадан, озеро Красивое в Демском районе и озеро Теплое, — подчеркнула в разговоре с «Вестями» Яна Калинина, начальник информационного отдела по связям с общественностью УГЗ Уфы

Пляж «Кашкадан»

Пляж «Кашкадан» в Октябрьском районе Уфы, обновленный в 2022 году, стал настоящим магнитом для горожан. Этот пляж оснащен всей необходимой инфраструктурой: шезлонги, навесы, биотуалеты и кабинки для переодевания. Спасатели следят за безопасностью отдыхающих с вышек и лодок.

Несмотря на отсутствие фонтанчиков для мытья ног и приличных душевых, пляж привлекает множество людей благодаря белоснежному завезенному песку и вечерним светомузыкальным шоу с фонтаном. Прокат лодок и катамаранов добавляет особого шарма этому месту.

  • Адрес: ул. Маршала Жукова, 31.
  • Время работы: Круглосуточно.
  • Цена за посещение: бесплатно.
Пляж «Кашкадан»Пляж «Кашкадан»
Пляж «Кашкадан»
Фото: vk.com/oktyabrsky_district

Пляж «Красивая поляна» на озере Красивое

Пляж «Красивая поляна» в Демском районе славится чистотой воды и песка. Вход в озеро организован через понтон, спасатели следят за порядком и обязательным использованием спасательных жилетов детьми. По словам посетителей персонал старается проводить регулярную уборку. Кафе на территории предлагает разнообразное меню, а для активного отдыха есть волейбольная площадка.

Однако стоит отметить, что добраться до «Красивой поляны» без личного транспорта может быть проблематично. Тем не менее, это компенсируется относительно небольшим количеством посетителей.

  • Адрес: ул. Красивая поляна, 4.
  • Время работы: с 10:00 — 20:00.
  • Цена за посещение: 1000 рублей.
Пляж «Красивая поляна» на озере КрасивоеПляж «Красивая поляна» на озере Красивое
Пляж «Красивая поляна» на озере Красивое
Фото: vk.com/krasiv_pol

Пляж «Райский берег»

Пляж «Райский берег», расположенный на живописном озере Теплое в Калининском районе Уфы, по праву считается одним из самых комфортабельных мест для летнего отдыха в городе. Организаторы позиционируют его как «эко-комплекс», подчеркивая гармоничное сочетание природной красоты и современной инфраструктуры.

За плату в размере 200 рублей посетители получают доступ к широкому спектру удобств: от шезлонгов и навесов до душевых кабинок и раздевалок. С начала июня на территории пляжа можно арендовать гриль-беседки, которые можно забронировать для уютного пикника на свежем воздухе.

«Райский берег» предлагает развлечения на любой вкус: днем гости могут побывать на водных аттракционах, а вечером — зажигательных дискотеках. Для тех, кто проголодался, работает кафе. Безопасность отдыхающих обеспечивают дежурные спасатели и охрана, что позволяет гостям полностью расслабиться и отдохнуть на берегу живописного озера.

  • Адрес: ул. Сельская Богородская, 53.
  • Время работы: с 11:00 до 22:00.
  • Цена за посещение: 200 рублей.
Пляж «Райский берег»Пляж «Райский берег»
Пляж «Райский берег»
Фото: ufabereg.ru/plyazh

Речные пляжи: ожидание открытия

Несмотря на временный запрет, речные пляжи Уфы остаются излюбленными местами отдыха горожан. Как только уровень воды нормализуется и будет дано разрешение на купание, они вновь наполнятся отдыхающими.

Пляж «Солнечный» на реке Белая

Пляж «Солнечный» — один из самых популярных в Уфе. Здесь есть все для отдыха: парковка, шезлонги, душевые кабинки и биотуалеты. Прозрачные воды и дно, покрытое мелкой галькой, создают идеальные условия для купания.

Для любителей активного отдыха предлагаются платные развлечения, а для детей оборудована отдельная зона. Единственным недостатком является возможность появления мусора, который иногда приносит с моста через реку Белую.

  • Адрес: микрорайон Кооперативная поляна.
  • Время работы: с 10:00 до 22:00.
  • Цена за посещение: есть бесплатная и платная зоны: 200 рублей со взрослого, 100 рублей с ребенка.
Пляж «Солнечный» на реке БелаяПляж «Солнечный» на реке Белая
Пляж «Солнечный» на реке Белая
Фото: yandex.ru/maps

Пляж «Водник»

Пляж «Водник», расположенный в непосредственной близости от туристической базы, предлагает посетителям отдых с полным набором удобств. Здесь вы найдете не только кафе и раздевалки, но и чистую воду, за которой тщательно следят сотрудники базы. Береговая линия представлена преимущественно мелким песком с вкраплениями гальки, а просторная территория пляжа позволяет избежать скученности даже в пиковые часы.

Особую привлекательность «Воднику» придает его умиротворенная атмосфера и наличие уединенных уголков под сенью дубов, где можно укрыться от знойного солнца. Любители активного времяпрепровождения оценят наличие велосипедной дорожки. Таким образом, этот пляж сочетает в себе чистоту и возможности как для спокойного, так и для активного досуга.

  • Адрес: ул. Союзная, 1Д.
  • Время работы: с 10:00 до 22:00.
  • Цена за посещение: 50 рублей за парковку, 150 рублей за купание.
Пляж «Водник»Пляж «Водник»
Пляж «Водник»
Фото: yandex.ru/maps

Пляж «Ак-Яр Затон»

Это место предлагает отличный выбор для тех, кто ищет доступные мороженое и напитки, а также удобное расположение. Территория всегда чиста благодаря заботе администраторов, которые готовы ответить на любые вопросы посетителей. Многие гости описывают этот пляж как спокойный и умиротворяющий, что делает его идеальным для отдыха. Особенно поражает красота окружающего пейзажа, а закаты здесь просто восхитительны, оставляя незабываемые впечатления.

  • Адрес: ул. Ахметова, 9.
  • Время работы: с 10:00 до 22:00.
  • Цена за посещение: бесплатно.
Пляж «Ак-Яр Затон»Пляж «Ак-Яр Затон»
Пляж «Ак-Яр Затон»
Фото: yandex.ru/maps

Пляж «Ак-Яр Нижегородка»

«Ак-Яр Нижегородка» — чистый пляж, который предлагает посетителям не только хорошие условия для отдыха, но и удобства в виде парковочных мест и присутствия администрации. Гости отмечают высокий уровень обслуживания, вежливость и отзывчивость персонала. На территории пляжа есть всё необходимое для активного отдыха: беседки, песочницы, батуты, а также натянута сетка для игры в пляжный волейбол. Благодаря своему расположению недалеко от центра города, пляж пользуется популярностью среди местных жителей, которые часто приходят сюда провести время с семьёй или друзьями на пикнике.

  • Адрес: ул. Воронежская, 23.
  • Время работы: с 10:00 до 22:00.
  • Цена за посещение: бесплатно.
Пляж «Ак-Яр Нижегородка»Пляж «Ак-Яр Нижегородка»
Пляж «Ак-Яр Нижегородка»
Фото: vk.com/public212141791

Пляж «Берег солнца»

«Берег солнца» привлекает посетителей своей чистотой и высоким уровнем благоустройства. Несмотря на отсутствие парковки, пляж предлагает впечатляющий набор удобств для времяпрепровождения. Гости могут воспользоваться чистыми санитарными зонами, удобными кабинками для переодевания и укрыться от палящего солнца под многочисленными навесами и в уютных беседках.

Активный отдых здесь также в приоритете: большая спортивная площадка ждет любителей подвижных игр, а для маленьких посетителей оборудована специальная игровая зона с аттракционами. Перекусить можно в шатрах, расположенных на территории пляжа. Особое внимание уделяется безопасности отдыхающих — за порядком следят профессиональные спасатели и дополнительная охрана.

  • Адрес: ул. Набережная реки Уфы, 9/2.
  • Время работы: с 10:00 до 22:00.
  • Цена за посещение: 100 рублей с человека, для пенсионеров вход свободный.
Пляж «Берег солнца»Пляж «Берег солнца»
Пляж «Берег солнца»
Фото: yandex.ru/maps

Пляж «Сипайловское Сочи»

«Сипайловское Сочи» славится своей дружелюбной атмосферой, которую создает приветливый персонал. Отдыхающие высоко оценивают чистоту песчаного покрытия и наличие удобных беседок с мангалами для пикников. Безопасность гостей обеспечивается усиленной охраной в выходные дни.

Особое внимание здесь уделено комфорту юных посетителей и начинающих пловцов. Специально оборудованный «лягушатник» и общая мелководность пляжа делают его идеальным местом для семейного отдыха. Единственным недостатком, на который иногда жалуются гости, является наличие водорослей в воде, но это лишь небольшое неудобство на фоне общей привлекательности «Сипайловского Сочи».

  • Адрес: ул. Максима Рыльского, 30.
  • Время работы: с 07:00 до 21:00.
  • Цена за посещение: 100 рублей со взрослого, бесплатно для детей до 3 лет.
Пляж «Сипайловское Сочи»Пляж «Сипайловское Сочи»
Пляж «Сипайловское Сочи»
Фото: yandex.ru/maps
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#Ольга Харина#Уфа#Башкортостан#Безопасность#Пляжный отдых#Отдых на природе#Досуг#Реки#Озера#Лето 2024
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