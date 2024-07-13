Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Если вы хотите ощутить прилив адреналина и сделать эффектные фотографии, Уфа предлагает множество мест, где мистика и история переплетаются в причудливом танце тайн и легенд. Город полон заброшенных зданий, мистических парков и аномальных зон, которые привлекают любителей острых ощущений. В этом обзоре мы расскажем о самых жутких и загадочных уголках Уфы, которые непременно стоит посетить, если вы ищете приключений и незабываемых впечатлений.
Поселок в промзоне Орджоникидзевского района был покинут в 90-е годы и с тех пор остается местом притяжения для сталкеров и любителей приключений. Особого внимания заслуживает заброшенная больница, известная как «абортарий», которая на самом деле была больницей СМП №16. Несмотря на то, что от здания осталось совсем немного, его мрачная атмосфера и легенды о нелегальных абортах привлекают сюда искателей адреналина.
Первую водонапорную башню Уфы в 1900 году приспособили под астрономическую станцию. Она функционировала до 1967 года, после чего была заброшена. Сегодня башня с исписанными граффити стенами и большим куполом привлекает любителей необычных и мрачных фотосессий.
Башню, которую местные жители называют «сатанинской», окружают мрачные слухи. Говорят, что сюда приходят сектанты, чтобы проводить свои обряды. Сейчас вход в башню зарешечен, но её мистическая аура остается.
В этом парке оживают пугающие истории. С 2017 года здесь установлены скульптуры, которые в ночное время кажутся особенно жуткими. Фигуры танцующих девочек, многодетных семей и угрюмых малышей, выкрашенные в призрачный белый цвет, напоминают о старинных советских страшилках.
Одно из старейших кладбищ Уфы, основанное в XVIII веке, хранит множество тайн. Здесь можно найти старинные надгробия и мемориалы, однако история этого места омрачена массовыми расстрелами политзаключенных в 1930-х годах. Считается, что в овраге под мемориалом жертвам политических репрессий захоронены почти тысяча человек.
На фоне железнодорожного моста или уходящих вдаль рельс можно сделать мрачные фотографии. Сто лет назад здесь произошла массовая трагедия: в 1918 году заключенных провели по улицам города и посадили в «поезда смерти», которые отправились в Сибирь. Говорят, что по ночам здесь можно увидеть призраков тех, кто тогда погиб.
Этот недостроенный дом, ставший предметом судебных разбирательств, облюбовали сталкеры и бродяги. Здание в хорошем состоянии, и это привлекает подростков, устраивающих здесь нелегальные вечеринки.
Эта заброшенная штольня, расположенная под ВДНХ, привлекает любителей острых ощущений. Штольня длиной 2,6 километра была заброшена после 30 лет работы. Сегодня она представляет опасность из-за обрушившихся креплений, но многие утверждают, что видели здесь призраков погибших студентов.
Самая старая баня Уфы на улице Чернышевского была заброшена в 2007 году. Когда-то здесь мылся сам Федор Шаляпин, а теперь рядом находиться страшно. Ходят слухи, что здание восстановят, но пока оно привлекает лишь любителей мистики.
Это место пугает не только из-за кладбища, но и из-за опасности обрыва. Чтобы добраться до обрыва, нужно пройти через кладбище, что само по себе уже испытание для нервов. Узкая тропинка, извивающаяся среди могил, ведет к краю обрыва. Почва здесь неровная и скользкая, а каждый шаг может оказаться последним.
Хотя эти дома сейчас обнесены металлическими листами, их заброшенная атмосфера и заросшие деревья создают ощущение полного забвения и тлена.
Этот недостроенный дом, стилизованный под кирпичный стиль конца XIX века, находится среди студенческих общежитий. Место безлюдное и жутковатое, особенно в темное время суток.
Жуткое озеро, находящееся в промзоне города, славится своими подземными течениями и воронкой, которая делает его опасным для купания. Легенды гласят, что озеро образовалось после провала земли, и его точная глубина до сих пор неизвестна. Считается, что карстовый провал ведет к реке Уфе.