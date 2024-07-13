Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города

Поселок в промзоне Орджоникидзевского района был покинут в 90-е годы и с тех пор остается местом притяжения для сталкеров и любителей приключений. Особого внимания заслуживает заброшенная больница, известная как «абортарий», которая на самом деле была больницей СМП №16. Несмотря на то, что от здания осталось совсем немного, его мрачная атмосфера и легенды о нелегальных абортах привлекают сюда искателей адреналина.