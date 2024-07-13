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Published Сегодня, 12:10

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Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города

Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города

13 июля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Если вы ищете возможность пощекотать нервы и сделать эффектные фотографии, Уфа предлагает множество таинственных и пугающих мест. В этом обзоре мы расскажем о самых мистических уголках города, куда стоит отправиться в поисках острых ощущений.

Если вы хотите ощутить прилив адреналина и сделать эффектные фотографии, Уфа предлагает множество мест, где мистика и история переплетаются в причудливом танце тайн и легенд. Город полон заброшенных зданий, мистических парков и аномальных зон, которые привлекают любителей острых ощущений. В этом обзоре мы расскажем о самых жутких и загадочных уголках Уфы, которые непременно стоит посетить, если вы ищете приключений и незабываемых впечатлений.

Заброшенные территории и здания

Новоалександровка

Поселок в промзоне Орджоникидзевского района был покинут в 90-е годы и с тех пор остается местом притяжения для сталкеров и любителей приключений. Особого внимания заслуживает заброшенная больница, известная как «абортарий», которая на самом деле была больницей СМП №16. Несмотря на то, что от здания осталось совсем немного, его мрачная атмосфера и легенды о нелегальных абортах привлекают сюда искателей адреналина.

НовоалександровкаНовоалександровка
Новоалександровка
Фото: 2gis.ru/ufa

Обсерватория

Первую водонапорную башню Уфы в 1900 году приспособили под астрономическую станцию. Она функционировала до 1967 года, после чего была заброшена. Сегодня башня с исписанными граффити стенами и большим куполом привлекает любителей необычных и мрачных фотосессий.

Башню, которую местные жители называют «сатанинской», окружают мрачные слухи. Говорят, что сюда приходят сектанты, чтобы проводить свои обряды. Сейчас вход в башню зарешечен, но её мистическая аура остается.

Водонапорная башняВодонапорная башня
Водонапорная башня
Фото: yandex.ru/maps

Мистические парки и кладбища

Парк имени Ивана Якутова

В этом парке оживают пугающие истории. С 2017 года здесь установлены скульптуры, которые в ночное время кажутся особенно жуткими. Фигуры танцующих девочек, многодетных семей и угрюмых малышей, выкрашенные в призрачный белый цвет, напоминают о старинных советских страшилках.

Парк имени Ивана ЯкутоваПарк имени Ивана Якутова
Парк имени Ивана Якутова
Фото: yandex.ru/maps

Сергиевское кладбище

Одно из старейших кладбищ Уфы, основанное в XVIII веке, хранит множество тайн. Здесь можно найти старинные надгробия и мемориалы, однако история этого места омрачена массовыми расстрелами политзаключенных в 1930-х годах. Считается, что в овраге под мемориалом жертвам политических репрессий захоронены почти тысяча человек.

Сергиевское кладбищеСергиевское кладбище
Сергиевское кладбище
Фото: yandex.ru/maps

Призраки и аномальные зоны

Железнодорожный вокзал

На фоне железнодорожного моста или уходящих вдаль рельс можно сделать мрачные фотографии. Сто лет назад здесь произошла массовая трагедия: в 1918 году заключенных провели по улицам города и посадили в «поезда смерти», которые отправились в Сибирь. Говорят, что по ночам здесь можно увидеть призраков тех, кто тогда погиб.

Железнодорожный вокзалЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал
Фото: yandex.ru/maps

Дом-призрак на Кирова, 43/2

Этот недостроенный дом, ставший предметом судебных разбирательств, облюбовали сталкеры и бродяги. Здание в хорошем состоянии, и это привлекает подростков, устраивающих здесь нелегальные вечеринки.

Дом-призрак на Кирова, 43/2Дом-призрак на Кирова, 43/2
Дом-призрак на Кирова, 43/2
Фото: yandex.ru/maps

Подземные тайны

Штольня «Дудкинская»

Эта заброшенная штольня, расположенная под ВДНХ, привлекает любителей острых ощущений. Штольня длиной 2,6 километра была заброшена после 30 лет работы. Сегодня она представляет опасность из-за обрушившихся креплений, но многие утверждают, что видели здесь призраков погибших студентов.

Штольня «Дудкинская»Штольня «Дудкинская»
Штольня «Дудкинская»
Фото: vk.com/voshititelnayabashkiriya

Легенды и страшилки

Вахмянинская баня

Самая старая баня Уфы на улице Чернышевского была заброшена в 2007 году. Когда-то здесь мылся сам Федор Шаляпин, а теперь рядом находиться страшно. Ходят слухи, что здание восстановят, но пока оно привлекает лишь любителей мистики.

Вахмянинская баняВахмянинская баня
Вахмянинская баня
Фото: yandex.ru/maps

Обрыв за Мусульманским кладбищем

Это место пугает не только из-за кладбища, но и из-за опасности обрыва. Чтобы добраться до обрыва, нужно пройти через кладбище, что само по себе уже испытание для нервов. Узкая тропинка, извивающаяся среди могил, ведет к краю обрыва. Почва здесь неровная и скользкая, а каждый шаг может оказаться последним.

Обрыв за Мусульманским кладбищемОбрыв за Мусульманским кладбищем
Обрыв за Мусульманским кладбищем
Фото: yandex.ru/maps

Расселенный дом на К. Маркса

Хотя эти дома сейчас обнесены металлическими листами, их заброшенная атмосфера и заросшие деревья создают ощущение полного забвения и тлена.

Строящийся дом на Свердлова

Этот недостроенный дом, стилизованный под кирпичный стиль конца XIX века, находится среди студенческих общежитий. Место безлюдное и жутковатое, особенно в темное время суток.

Озеро Волчок

Жуткое озеро, находящееся в промзоне города, славится своими подземными течениями и воронкой, которая делает его опасным для купания. Легенды гласят, что озеро образовалось после провала земли, и его точная глубина до сих пор неизвестна. Считается, что карстовый провал ведет к реке Уфе.

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