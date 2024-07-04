Как в Уфе отметят День семьи, любви и верности: программа мероприятий в 2024 году

День семьи, любви и верности — не просто очередная дата в календаре. Это праздник, который напоминает нам о важности семейных ценностей, о любви и взаимопонимании. Именно поэтому в Уфе к этой дате приурочена целая серия мероприятий, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Давайте разбираться, где и когда можно будет повеселиться всей семьей!