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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Как в Уфе отметят День семьи, любви и верности: полная программа праздника

Как в Уфе отметят День семьи, любви и верности: программа мероприятий в 2024 году

4 июля 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney
Как в Уфе отметят День семьи, любви и верности: полная программа праздника
8 июля в Уфе будет не просто теплым летним днем, а настоящим праздником любви, семьи и верности. Какие мероприятия ждут горожан и где можно будет отметить этот важный день — расскажем в деталях!

День семьи, любви и верности — не просто очередная дата в календаре. Это праздник, который напоминает нам о важности семейных ценностей, о любви и взаимопонимании. Именно поэтому в Уфе к этой дате приурочена целая серия мероприятий, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Давайте разбираться, где и когда можно будет повеселиться всей семьей!

История праздника

День посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и брака. История праздника берет свое начало в древнерусской литературе, когда монах Ермолай-Еразм в конце XVI века написал «Повесть о Петре и Февронии Муромских».

Согласно легенде, князь Петр и простолюдинка Феврония пережили множество испытаний, включая болезнь, ссылки и бунты, но смогли сохранить свою любовь и верность друг другу. Они умерли в один день, и их тела, захороненные в разных местах, оказались в одном гробу, что стало символом их неразрывной связи.

Идея создать праздник, посвященный семейным ценностям, возникла в Муроме в 1990-х годах. В 2000-х годах предложение сделать этот день альтернативой Дню святого Валентина поддержали Русская православная церковь и Федеральное собрание.

Программа до праздника

Начнем с приятного — концерты и награждения.

4 июля — Праздничный концерт в парке «Волна»

В 17:00 в парке начнется концерт, который станет отличным стартом летнего сезона. На сцене выступят популярные музыкальные группы и исполнители, чьи песни знакомы и любимы многим. Программа концерта включает в себя хиты разных жанров, от классической поп-музыки до современных танцевальных треков.

5 июля — Торжественная церемония награждения в Национальном музее Республики Башкортостан

В14:00 в Национальном музее Республики Башкортостан состоится торжественная церемония награждения семей, проживших вместе более 25 лет. Это мероприятие призвано отметить и почтить заслуги семей в укреплении семейных устоев и воспитании подрастающего поколения. Награды будут вручены в присутствии представителей местной власти и общественности.

7 июля — Фестиваль для семей в парке «Кашкадан»

С 12:00 до 22:00 в парке пройдет фестиваль. Это мероприятие предлагает разнообразные развлечения для всех членов семьи. В течение дня будут проведены мастер-классы по рукоделию, живописи и кулинарии, организованы спортивные игры и конкурсы для детей и взрослых. Также посетители смогут насладиться выступлениями уличных артистов и принять участие в тематических фотозонах.

Большой день: 8 июля

Основное празднование состоится 8 июля, и мероприятия будут проходить на нескольких площадках города.

  • В 14:00 в Саду имени Аксакова начнется праздничная программа «Тепло родного края». Здесь вы сможете насладиться выступлениями местных артистов и принять участие в различных конкурсах.
  • В 16:00 в парке «Первомайский» и парке имени Якутова начнутся семейные праздники, посвященные Дню Петра и Февронии. Здесь также будут организованы игры и конкурсы для всей семьи.
  • В 17:00 в парке имени Равиля Бикбаева пройдет программа «Семья — душа России». Это мероприятие объединит всех любителей семейных ценностей и традиций.
  • В 18:00 в Центре культуры и народного творчества состоится концертная программа «В любви и верности шагаем мы вперед». Здесь вы услышите песни о любви и верности, которые не оставят равнодушными.
  • В 19:00 в парке «Демский» стартуют состязания «Папа, мама, я — спортивная семья». Это отличная возможность показать свою спортивную подготовку и сплоченность семьи. А в 21:30 там же состоится показ фильма «Семья года», который расскажет истории самых крепких и счастливых семей.
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#Ольга Харина#Общество#Развлекательные программы#Досуг#Мероприятие
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