Как в Уфе отметят День семьи, любви и верности: программа мероприятий в 2024 году

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
День семьи, любви и верности — не просто очередная дата в календаре. Это праздник, который напоминает нам о важности семейных ценностей, о любви и взаимопонимании. Именно поэтому в Уфе к этой дате приурочена целая серия мероприятий, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Давайте разбираться, где и когда можно будет повеселиться всей семьей!
День посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и брака. История праздника берет свое начало в древнерусской литературе, когда монах Ермолай-Еразм в конце XVI века написал «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Согласно легенде, князь Петр и простолюдинка Феврония пережили множество испытаний, включая болезнь, ссылки и бунты, но смогли сохранить свою любовь и верность друг другу. Они умерли в один день, и их тела, захороненные в разных местах, оказались в одном гробу, что стало символом их неразрывной связи.
Идея создать праздник, посвященный семейным ценностям, возникла в Муроме в 1990-х годах. В 2000-х годах предложение сделать этот день альтернативой Дню святого Валентина поддержали Русская православная церковь и Федеральное собрание.
Начнем с приятного — концерты и награждения.
4 июля — Праздничный концерт в парке «Волна»
В 17:00 в парке начнется концерт, который станет отличным стартом летнего сезона. На сцене выступят популярные музыкальные группы и исполнители, чьи песни знакомы и любимы многим. Программа концерта включает в себя хиты разных жанров, от классической поп-музыки до современных танцевальных треков.
5 июля — Торжественная церемония награждения в Национальном музее Республики Башкортостан
В14:00 в Национальном музее Республики Башкортостан состоится торжественная церемония награждения семей, проживших вместе более 25 лет. Это мероприятие призвано отметить и почтить заслуги семей в укреплении семейных устоев и воспитании подрастающего поколения. Награды будут вручены в присутствии представителей местной власти и общественности.
7 июля — Фестиваль для семей в парке «Кашкадан»
С 12:00 до 22:00 в парке пройдет фестиваль. Это мероприятие предлагает разнообразные развлечения для всех членов семьи. В течение дня будут проведены мастер-классы по рукоделию, живописи и кулинарии, организованы спортивные игры и конкурсы для детей и взрослых. Также посетители смогут насладиться выступлениями уличных артистов и принять участие в тематических фотозонах.
Основное празднование состоится 8 июля, и мероприятия будут проходить на нескольких площадках города.