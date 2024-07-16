Святые источники Башкирии: целебная вода и легенды, которые стоит услышать

Башкирия богата не только живописными пейзажами, но и удивительными местами, где, по преданиям, можно исцелиться и обрести душевное равновесие. В этом путеводителе мы расскажем вам о самых известных святых источниках республики, как до них добраться и что ожидать от поездки.

Святые источники — места, где вода считается чудодейственной. Обычно они связаны с легендами и историческими событиям, к ним ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов. Такая вода используется для лечения различных заболеваний, а также для духовного очищения. Айский фонтан Уникальное природно-техническое чудо, находится в живописной местности в 4,5 километрах от села Лаклы в Салаватском районе. Его история началась в 2001 году, когда местный житель Владимир Поляков, проявив изобретательность, решил установить пробку в старую трубу, из которой ранее лилась вода. Вода Айского фонтана является артезианской и отличается высокой степенью чистоты, что делает ее популярной не только для купания и отдыха, но и для лечебных целей. Многие верят, что употребление этой воды способствует улучшению здоровья и имеет положительный эффект на организм. Благодаря усилиям Владимира Полякова и поддержке местного сообщества, фонтан был благоустроен. Маршрут: следуйте из Уфы в сторону Иглино, проезжая через Балтику и Ауструм. Затем пересеките реку Сим в сторону Малояза и держите ориентир на Насибаш. После этого нужно доехать до Лаклова и через Еланлино доберитесь до конечного пункта. Общая протяженность маршрута составляет около 220 километров, а время в пути займет приблизительно 3,5 часа.

следуйте из Уфы в сторону Иглино, проезжая через Балтику и Ауструм. Затем пересеките реку Сим в сторону Малояза и держите ориентир на Насибаш. После этого нужно доехать до Лаклова и через Еланлино доберитесь до конечного пункта. Общая протяженность маршрута составляет около 220 километров, а время в пути займет приблизительно 3,5 часа. Координаты: 55.203456, 58.621164 Айский фонтан Фото: yandex.ru/maps Аулия Источник, расположенный в Учалинском районе у подножия горы Ауштау, имеет глубокое историческое и культурное значение. Легенда гласит, что место получило свое название в честь странствующего проповедника Аулия, который был убит здесь в древние времена. Аулия стремился распространить ислам на башкирских землях, и его мученическая смерть оставила неизгладимый след в сердцах местных жителей. С тех пор источник стал местом паломничества и почитания. А вода считается чудодейственной. Особенно она полезна для лечения заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Вокруг источника создана благоустроенная территория с местами для отдыха и молитвы. Маршрут: из Уфы около 420 километров, через Белорецк и Учалы до Старобайрамгулово либо по федеральной трассе М-5, до указателя на Миасс, а далее через поворот направо на Учалы.

из Уфы около 420 километров, через Белорецк и Учалы до Старобайрамгулово либо по федеральной трассе М-5, до указателя на Миасс, а далее через поворот направо на Учалы. Координаты: 54.731066, 59.689707 Аулия Фото: yandex.ru/maps Бирские минеральные источники В Бирском районе, расположенном выше по течению реки Белой, находятся уникальные природные богатства — минеральные источники. Вода содержит множество полезных микроэлементов, таких как йод, бром, бор и другие. Благодаря такому составу, она считается целебной. Она особенно рекомендуется для улучшения состояния кожи и общего укрепления организма. Многие люди приезжают сюда, чтобы искупаться и попить минеральной воды, чтобы получить лечебный эффект и восстановить силы. Маршрут: от Уфы около 100 километров через Затон на Подымалово, затем в сторону Старых Камышлов и Ильмурзино, далее ориентироваться на Удельный Дуваней, Силантьево и к Пономаревке.

от Уфы около 100 километров через Затон на Подымалово, затем в сторону Старых Камышлов и Ильмурзино, далее ориентироваться на Удельный Дуваней, Силантьево и к Пономаревке. Координаты: 55.386148, 55.511559 Бирские минеральные источники Фото: yandex.ru/maps Богородский святой источник В самом сердце Уфы, рядом с Богородско-Уфимским храмом, расположен святой источник, который имеет особое значение для верующих. Он пробился на месте явления иконы Казанской Божией Матери, что придает ему особую святость. Вода из этого родника обладает мощными лечебными свойствами. Многие люди приходят сюда для купания и питья воды, веря в ее способность излечивать различные недуги и укреплять организм. Маршрут: в Уфе нужно доехать до улицы Ферина, 15.

в Уфе нужно доехать до улицы Ферина, 15. Координаты: 54.782501, 56.131981 Галкин колодец Возле села Узян в Белорецком районе находится источник, известный как Галкин колодец и был благорожен местным жителем Федотом Галкиным в 1926 году. По преданию, вода из этого колодца обладает особыми свойствами — она помогает увидеть образ суженого и лечить различные заболевания. Это место считается святым и привлекает множество верующих и туристов, которые стремятся испытать целебную силу этой воды. Маршрут: от Уфы 262 километра через Булгаково, Кармаскалы, Инзер до Серменево и Азнагулово к Узяну.

от Уфы 262 километра через Булгаково, Кармаскалы, Инзер до Серменево и Азнагулово к Узяну. Координаты: 53.685744, 57.872529 Богородский святой источник Фото: yandex.ru/maps Красный Ключ Красный Ключ — это самый мощный родник в России и второй по величине в Европе. Он расположен на окраине одноименного села и славится своей уникальной гидрокарбонатной кальциевой водой, богатой минеральными микроэлементами. Ежедневно из этого родника вытекает около 1000 литров воды, что делает его одним из самых известных и посещаемых природных объектов в регионе. Вода широко используется для лечения различных заболеваний, особенно связанных с пищеварительной системой. Благодаря своему уникальному составу, она способствует укреплению иммунной системы, улучшению обмена веществ и общему укреплению организма. Маршрут: из Уфы через Шакшу, Иглино, Красную Горку и Чандар.

из Уфы через Шакшу, Иглино, Красную Горку и Чандар. Координаты: 55.378020, 56.680365 Красный Ключ Фото: yandex.ru/maps Девичий ключ Согласно преданиям, вода в Белебеевском регионе, в деревне Усень-Ивановское, обладает сверхъестественной способностью и может уберечь любовь и благополучие в семье. Люди убеждены, что употребление этой воды или омовение в ней содействует упрочнению отношений и призывает любовь в судьбу. Девичий ключ также имеет историческую значимость, так как здесь бывала знаменитая поэтесса Марина Цветаева. С тех пор источник стал популярным местом паломничества и отдыха, привлекая не только верующих, но и любителей истории и литературы. Маршрут: 160 километров по маршруту Чишмы — Давлеканово — Воздвиженка.

Координаты: 54.184641, 54.358666 Красноусольские минеральные источники Место известное далеко за пределами Башкортостана. Вода содержит соли радия, ионы лития, стронция и другие микроэлементы. Здесь можно лечить множество заболеваний и укрепить здоровье. Маршрут: от Уфы около 140 километров по трассе в сторону Стерлитамака до Толбазов, затем налево до села Красноусольское.

от Уфы около 140 километров по трассе в сторону Стерлитамака до Толбазов, затем налево до села Красноусольское. Координаты: 53.924384, 56.527045 Читайте также: Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?