День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь

День молодежи впервые отметили в 1958 году в Советском Союзе. Тогда это был больше идеологический праздник, чем развлекательное мероприятие. Молодежь собиралась на слеты, съезды, участвовала в соревнованиях и конкурсах. Вечером же можно было расслабиться на танцах в городских парках. Сейчас формат праздника значительно изменился, но он по-прежнему остается важным событием для молодых людей.