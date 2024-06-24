День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь

Posted 24 июня, 13:18
Published 24 июня, 13:18
Modified 24 июня, 14:50
Updated 24 июня, 14:50
Лето в самом разгаре, а Уфа готовится к одному из самых ярких и запоминающихся событий этого года — Дню молодежи. Этот праздник ежегодно собирает сотни молодых и активных людей, которые хотят весело провести время и зарядиться положительными эмоциями. В 2024 году организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы каждый нашел что-то по душе.
День молодежи впервые отметили в 1958 году в Советском Союзе. Тогда это был больше идеологический праздник, чем развлекательное мероприятие. Молодежь собиралась на слеты, съезды, участвовала в соревнованиях и конкурсах. Вечером же можно было расслабиться на танцах в городских парках. Сейчас формат праздника значительно изменился, но он по-прежнему остается важным событием для молодых людей.
По классификации ООН молодежь — это люди до 24 лет. В России же к молодежи причисляют людей до 35 лет. Это большая и активная часть населения, от которой зависит будущее страны. В нашей стране таких людей более 33 миллионов.
Кроме российского Дня молодежи, существует и Международный день молодежи, который отмечается 12 августа по инициативе ООН. Каждый год этот праздник посвящен различным глобальным вызовам, с которыми сталкиваются молодые люди по всему миру.
В Уфе пройдет крупный фестиваль, организованный торговым центром «Мега Уфа» и мэрией города. Начнется он на площадке перед ТЦ (ул. Рубежная, 174).
Здесь вас ждут выступления таких артистов, как «Лауд», «Моя Мишель», Thomas Mraz и Сюзанна. Также будут локальные гастроэнтузиасты, маркет «Давай дружить», Mega Dance Fest, скейт-фест и множество других активностей. Начало в 15.00, и вход также свободный.
30 июня на набережной реки Белой в Уфе будет организован грандиозный праздник, который начнется в 17.00. В программе выступления популярных исполнителей, таких как В этом году хедлайнерами вечера станут популярные артисты: Inst Rinna, BABEKRISBABE, Lesha Mironov, Sunshine & Vostorg, VITA SAMURAI и ZAINETDIN. Но это далеко не все.
Но концерт — это лишь часть программы. В День молодежи в Уфе вас ждет множество других интересных активностей. Например, граффити-фестиваль, на котором талантливые уличные художники представят свои работы. Если вы увлекаетесь искусством, это мероприятие точно не оставит вас равнодушным.
Необычным событием станет фиджитал турнир. Возможно, для многих этот термин звучит загадочно. Фиджитал — это комбинация физических и цифровых игр. В турнире участники будут соревноваться как в реальных спортивных дисциплинах, так и в виртуальных играх. Такой формат позволяет испытать свои силы в разных сферах и получить новые впечатления.
Для тех, кто не представляет свою жизнь без кофе, будет организован конкурс бариста. Молодые профессионалы продемонстрируют свои навыки в приготовлении этого напитка, и, возможно, именно вы сможете попробовать лучший кофе в своей жизни.
Еще одной яркой частью праздника станет площадка K-pop и косплей. Поклонники корейской поп-культуры смогут насладиться выступлениями своих любимых танцевальных групп, а также увидеть косплееров, перевоплотившихся в персонажей из аниме и видеоигр. Это отличная возможность сделать красочные фотографии и окунуться в атмосферу другой культуры.
Организаторы также не забыли о самых маленьких участниках праздника. Для детей будут проведены мастер-классы, где они смогут научиться чему-то новому и полезному. Это отличная возможность провести время с пользой и разбудить в ребенке творческие способности.
Какой праздник без сюрпризов и подарков? В этот день среди участников будет разыгран новенький iPhone 15. Все, что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше, — это прийти на мероприятие и выполнить простые условия конкурса. Кто знает, может быть, удача улыбнется именно вам!
Стоит отметить, что в День молодежи 29 и 30 июня в Башкирии будет запрещена розничная продажа алкоголя. Этот запрет установлен законом и направлен на то, чтобы праздник прошел в безопасной и дружелюбной атмосфере. Исключение составляют только предприятия общественного питания — рестораны и кафе, которые будут работать в обычном режиме.