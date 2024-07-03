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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Гламурный отдых в палатках: топ глэмпингов Башкирии

Гламурный отдых в палатках: топ глэмпингов Башкирии

3 июля 2024, 11:45
Фото: Изображение Midjourney
Гламурный отдых в палатках: топ глэмпингов Башкирии
Глэмпинг — это уникальная возможность насладиться природой, не отказываясь от комфорта. В Башкирии есть множество мест, где можно попробовать этот вид отдыха. Каждый глэмпинг уникален и предлагает свои особенности, будь то проживание в старых автобусах, башкирских юртах или модульных домах.

Глэмпинг (от слов «гламур» и «кемпинг») — новый способ отдыха, который становится все более популярным. Он позволяет наслаждаться природой, не жертвуя комфортом. В отличие от традиционного кемпинга, где нужно жить в палатке и готовить еду на костре, глэмпинг предлагает удобства, которые обычно ассоциируются с отелями: кровати с мягкими матрасами, отопление, кондиционер, ванная комната и даже Wi-Fi. Давайте отправимся в путешествие по лучшим глэмпингам Башкирии.

Автобус в лесу

Глэмпинг предлагает своим гостям возможность приготовить еду на свежем воздухе, расположившись в беседке и мангальной зоне. Дополнительно можно заказать баню за отдельную плату. Уникальное расположение глэмпинга позволяет любоваться панорамами живописных Красных скал и Павловского водохранилища.

Удобства

Внутри переоборудованных автобусов предусмотрено все необходимое для комфортного проживания гостей: кровати с матрасами, кухня с плитой и печью, умывальник, посуда и питьевая вода. Вокруг каждого автобуса обустроена собственная территория с костровой зоной, мангалом и туалетом.

Адрес

  • Гафурийский район (150 км от Уфы)
  • Нуримановский район (100 км от Уфы)
  • Белорецкий район (200 км от Уфы)

Стоимость

  • от 3500 рублей в будние дни до 5500 рублей в праздники.

Этнопарк INAYA

Этнопарк INAYA предлагает своим гостям погрузиться в национальный колорит Башкирии, разместившись в аутентичных башкирских юртах. Эти традиционные жилища, изготовленные из дерева и войлока, оснащены печью-камином и электричеством для обеспечения комфортного проживания.

Удобства

Территория оборудована душем, туалетом и доступом к розеткам. До базы можно добраться на легковом автомобиле.

  • Адрес: Нугушское водохранилище, национальный парк «Башкортостан»
  • Стоимость: от 3000 до 7000 рублей, в зависимости от дня недели и размера юрты.
Основной акцент этого глэмпинга сделан на отдыхе в тишине и спокойствии.Основной акцент этого глэмпинга сделан на отдыхе в тишине и спокойствии.
Основной акцент этого глэмпинга сделан на отдыхе в тишине и спокойствии.
Фото: Изображение Midjourney

Forest Glamp

Основной акцент этого глэмпинга сделан на отдыхе в тишине и спокойствии. Небольшие модульные дома с панорамными окнами расположены в сосновом бору у деревни Кушнаренково, создавая идеальные условия для уединения.

Удобства

Дома в глэмпинге предлагают минималистский набор удобств, включающий двуспальную кровать, душ, небольшую кухню и иногда диван. Для отдыха на свежем воздухе на территории оборудована мангальная зона, а также проложены тропинки для прогулок. Для тех, кто ищет дополнительных развлечений, предлагаются аренда спортивного инвентаря, баня и массаж.

  • Адрес: Деревня Кушнаренково
  • Стоимость: от 5500 рублей в будние дни до 7500 рублей в выходные.

Natura Park

Этот глэмпинг находится совсем близко от Уфы, в Иглинском районе, и предлагает размещение в сафари-тентах — особых палатках, используемых во время сафари. Тенты установлены на специальных платформах или палубах, что делает их устойчивыми к погодным условиям.

Удобства

Внутри тентов есть двуспальная кровать, мягкий свет, теплые пледы, холодильник, электрический чайник и минимальный набор посуды. На территории комплекса есть баня, чан и пати-тент. Глэмпинг расположен на берегу водоема, что позволяет гостям отдыхать на пляже, ловить рыбу или кататься на сапбордах.

  • Адрес: Иглинский район
  • Стоимость: от 10 000 рублей за ночь. Баня и банный чан — дополнительные услуги, по 2000 рублей в час.

My Glamp

В Нуримановском районе расположился глэмпинг My Glamp, предлагающий гостям уникальные дома в стилях A-frame и барнхаус, которые гармонично вписываются в окружающую природу. Каждый дом находится на огороженной территории, что обеспечивает приватность и уединение для отдыхающих.

Удобства

На территории глэмпинга обустроены беседка и мангальная зона, где гости могут насладиться приготовлением пищи на свежем воздухе. За дополнительную плату доступна баня. Уникальное расположение глэмпинга открывает гостям панорамные виды на живописные Красные скалы и Павловское водохранилище.

  • Адрес: Нуримановский район.
  • Стоимость: от 7000 до 10 000 рублей, в зависимости от дня недели.
На территории глэмпинга обустроены беседка и мангальная зона, где гости могут насладиться приготовлением пищи на свежем воздухе.На территории глэмпинга обустроены беседка и мангальная зона, где гости могут насладиться приготовлением пищи на свежем воздухе.
На территории глэмпинга обустроены беседка и мангальная зона, где гости могут насладиться приготовлением пищи на свежем воздухе.
Фото: Изображение Midjourney

Советы для первого глэмпинга

Подходящая одежда: возьмите с собой несколько слоев одежды, чтобы вы могли адаптироваться к изменениям температуры. Даже летом вечера могут быть прохладными, поэтому не забудьте теплые вещи. Водонепроницаемая одежда и обувь также будут полезны в случае дождя.

Пакуйте разумно: хотя глэмпинг предоставляет много удобств, всегда полезно взять с собой некоторые базовые вещи:

  • Фонарик или налобный фонарь: на случай, если освещение на территории ограничено.
  • Батареи и зарядные устройства: для ваших электронных устройств.
  • Средства личной гигиены: зубная щетка, паста, мыло и т. д.
  • Репеллент от насекомых: особенно если вы отдыхаете в лесистой местности.

Комфортные мелочи: некоторые вещи могут значительно улучшить ваш опыт:

  • Плед или одеяло: для дополнительного комфорта.
  • Книга или журнал: для чтения на природе.
  • Настольные игры или карты: для развлечений вечером.

Планируйте питание: многие глэмпинги предлагают кухни или зоны для приготовления пищи. Узнайте заранее, что доступно в вашем глэмпинге, и привезите с собой необходимые продукты. Планируйте простые блюда, которые легко приготовить на открытом воздухе.

Это могут быть пешие прогулки, рыбалка, плавание, катание на велосипедах или каяках.Это могут быть пешие прогулки, рыбалка, плавание, катание на велосипедах или каяках.
Это могут быть пешие прогулки, рыбалка, плавание, катание на велосипедах или каяках.
Фото: Изображение Midjourney

Посуда и оборудование: убедитесь, что у вас есть все необходимое для приготовления и приема пищи: кастрюли, сковороды, посуда, ножи и т. д. Если глэмпинг не предоставляет гриль или мангал, подумайте о том, чтобы взять с собой портативный гриль.

Планирование активности: определите, какие активности доступны в районе вашего глэмпинга. Это могут быть пешие прогулки, рыбалка, плавание, катание на велосипедах или каяках. Планируйте день так, чтобы успеть насладиться всеми предложенными возможностями.

Уважайте природу: соблюдайте правила глэмпинга и оставляйте место таким же чистым, каким вы его нашли. Убедитесь, что вы убрали за собой весь мусор и не наносите вред окружающей среде. Используйте многоразовые предметы вместо одноразовых, чтобы уменьшить количество отходов. Будьте внимательны к природе и старайтесь не нарушать экосистему.

Будьте готовы к неожиданностям: иногда планы могут измениться из-за погоды или других непредвиденных обстоятельств. Будьте готовы адаптироваться и наслаждаться отдыхом, несмотря ни на что. Знайте основные правила безопасности на природе. Держите под рукой аптечку первой помощи и убедитесь, что у вас есть контактная информация службы спасения или администрации глэмпинга.

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#Ольга Харина#Общество#Летний отдых#Отдых на природе#Новые места отдыха#Досуг#Зона отдыха
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