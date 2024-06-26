Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян

Бронируйте билеты заблаговременно: продажа открывается за 45 суток до выезда. Чем ближе дата путешествия, тем дороже стоимость билета. В день отъезда билет может стоить на 40% выше, чем за полтора-два месяца до этого. Не спешите приобретать в стартовый день продаж, поскольку цены изначально завышены и только на следующий или третий день стоимость уменьшается. За 10 дней до отъезда к билету прибавляется сервисный сбор, которого нет при ранней покупке.