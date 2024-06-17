Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Открытые бассейны — это не просто место для купания. Это возможность расслабиться на свежем воздухе. Во время летней жары бассейны под открытым небом становятся оазисом прохлады и удовольствия. Они помогают снять стресс и напряжение, укрепить иммунитет и зарядиться позитивными эмоциями. А теперь давайте ознакомимся с лучшими из них в Башкирии.
База отдыха предлагает крытые и открытые плавательные бассейны, что позволяет посещать их в любое время года. Большой бассейн для взрослых вмещает до 15 человек, а отдельный детский бассейн с подогревом предназначен для маленьких пловцов.
Кроме купания, гости могут воспользоваться благоустроенными пляжами, арендовать коттеджи или номера, а также воспользоваться зонами для барбекю и спортивными и игровыми площадками.
Всего в 35-40 минутах езды от центра города, расположилась база отдыха «Термотория». Здесь можно провести выходные вдали от городской суеты. Для комфортного отдыха гостям предлагаются уютные гостевые дома, мангальные зоны, бани и ледяные купели.
На территории базы предлагаются гостевые дома, которые могут вместить до 10 человек. Также есть мангальные зоны для ужинов на свежем воздухе, бани для релаксации и ледяные купели для любителей острых ощущений.
Помимо первоклассного отдыха, вы можете попробовать экологически чистые продукты с собственного хозяйства. Для удобства гостей предусмотрены телевидение и Wi-Fi. Однако стоит обратить внимание, что на территорию базы запрещено привозить домашних животных.
«Юность» — первый и самый известный в городе бассейн под открытым небом, работающий круглогодично. Температура воды летом примерно 27°C. Бассейн оборудован подогреваемыми обходными дорожками и теплым спуском в воду.
Одной из отличительных черт бассейна «Юность» является использование передовых технологий очистки воды. Вода очищается с помощью ультрафиолетового излучения, что значительно снижает содержание хлора, делая воду более мягкой и безопасной для купания, особенно для детей и людей с чувствительной кожей.
После активного купания посетители могут расслабиться в сауне. Также в бассейне есть фитобар, где можно заказать разнообразные травяные чаи и освежающие коктейли.
Комплекс Goldy Key, расположенный в живописном Нуримановском районе, предлагает своим гостям целых два бассейна. Помимо купания, здесь имеется широкий спектр развлечений для всех возрастов: теннисные корты для любителей этой спортивной игры, а также возможность аренды каяков и квадроциклов для тех, кто предпочитает более динамичный отдых.
Комплекс предлагает различные типы номеров, включая Suite Green с уютным балконом, откуда открывается вид на окружающую природу, и Suite River, расположенный с видом на реку. Для тех, кто хочет исследовать окрестности, предлагаются дополнительные услуги, такие как квадротуры по лесным тропам по цене 5000 рублей за час и сплав на каяках по реке за 1500 рублей за человека.