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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом

Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом

17 июня 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
Ищете идеальное место, чтобы освежиться и насладиться природой этим летом? Мы собрали для вас лучшие открытые бассейны в Башкирии. Узнайте, где можно не только поплавать, но и провести незабываемый отдых в окружении живописных пейзажей и первоклассного сервиса.

Открытые бассейны — это не просто место для купания. Это возможность расслабиться на свежем воздухе. Во время летней жары бассейны под открытым небом становятся оазисом прохлады и удовольствия. Они помогают снять стресс и напряжение, укрепить иммунитет и зарядиться позитивными эмоциями. А теперь давайте ознакомимся с лучшими из них в Башкирии.

База отдыха Ильмурзино

База отдыха предлагает крытые и открытые плавательные бассейны, что позволяет посещать их в любое время года. Большой бассейн для взрослых вмещает до 15 человек, а отдельный детский бассейн с подогревом предназначен для маленьких пловцов.

Кроме купания, гости могут воспользоваться благоустроенными пляжами, арендовать коттеджи или номера, а также воспользоваться зонами для барбекю и спортивными и игровыми площадками.

  • Время работы: 09:00 — 24:00 (прием заявок), круглосуточно и круглогодично
  • Адрес: Ильмурзино, Ильмурзино, Республика Башкортостан
  • Стоимость: бассейн для взрослых (2 часа): 700 руб. (от 12 лет), 500 руб. (до 12 лет); Детский бассейн (2 часа): 200 руб.
  • Штрафы: за нарушение правил предусмотрены штрафы от 5000 ₽, в зависимости от масштаба нарушения по усмотрению администратора.
  • Оценка 2gis: 3,9
База отдыха предлагает крытые и открытые плавательные бассейны, что делает их идеальными для посещения в любое время годаБаза отдыха предлагает крытые и открытые плавательные бассейны, что делает их идеальными для посещения в любое время года
База отдыха предлагает крытые и открытые плавательные бассейны, что делает их идеальными для посещения в любое время года
Фото: Изображение Midjourney

База отдыха «Термотория»

Всего в 35-40 минутах езды от центра города, расположилась база отдыха «Термотория». Здесь можно провести выходные вдали от городской суеты. Для комфортного отдыха гостям предлагаются уютные гостевые дома, мангальные зоны, бани и ледяные купели.

На территории базы предлагаются гостевые дома, которые могут вместить до 10 человек. Также есть мангальные зоны для ужинов на свежем воздухе, бани для релаксации и ледяные купели для любителей острых ощущений.

Помимо первоклассного отдыха, вы можете попробовать экологически чистые продукты с собственного хозяйства. Для удобства гостей предусмотрены телевидение и Wi-Fi. Однако стоит обратить внимание, что на территорию базы запрещено привозить домашних животных.

  • Время работы: Круглосуточно
  • Адрес: г. Уфа, Мечникова 101/1
  • Стоимость: от 2000 рублей в час в будние дни и от 2500 рублей в час в выходные. За каждого дополнительного гостя сверх шести взимается доплата. Минимальное время аренды — три часа, а при заселении необходимо внести залог в размере 5000 рублей.
  • Оценка 2gis: 4
Здесь вы можете арендовать гостевой дом и провести время за городом в кругу семьи или друзей.Здесь вы можете арендовать гостевой дом и провести время за городом в кругу семьи или друзей.
Здесь вы можете арендовать гостевой дом и провести время за городом в кругу семьи или друзей.
Фото: Изображение Midjourney

Бассейн круглогодичного пользования «Юность»

«Юность» — первый и самый известный в городе бассейн под открытым небом, работающий круглогодично. Температура воды летом примерно 27°C. Бассейн оборудован подогреваемыми обходными дорожками и теплым спуском в воду.

Одной из отличительных черт бассейна «Юность» является использование передовых технологий очистки воды. Вода очищается с помощью ультрафиолетового излучения, что значительно снижает содержание хлора, делая воду более мягкой и безопасной для купания, особенно для детей и людей с чувствительной кожей.

После активного купания посетители могут расслабиться в сауне. Также в бассейне есть фитобар, где можно заказать разнообразные травяные чаи и освежающие коктейли.

  • Время работы: Ежедневно с 07:15 до 22:15
  • Адрес: г. Уфа, ул. Набережная реки Белой, 122
  • Стоимость:
    • Плавание для взрослых: 500 руб. (рабочие дни), 550 руб. (выходные дни)
    • Плавание для детей до 12 лет: 290 руб. (рабочие дни), 340 руб. (выходные дни)
    • Пенсионеры и студенты: 220 руб. (с 7:15–15:30), 270 руб. (с 7:15–10:15)
    • Аренда дорожки: 3500 руб. (рабочие дни), 4000 руб. (выходные дни)
  • Оценка 2gis: 3,4
Температура воды летом примерно 27°C.Температура воды летом примерно 27°C.
Температура воды летом примерно 27°C.
Фото: Изображение Midjourney

Комплекс Goldy Key

Комплекс Goldy Key, расположенный в живописном Нуримановском районе, предлагает своим гостям целых два бассейна. Помимо купания, здесь имеется широкий спектр развлечений для всех возрастов: теннисные корты для любителей этой спортивной игры, а также возможность аренды каяков и квадроциклов для тех, кто предпочитает более динамичный отдых.

Комплекс предлагает различные типы номеров, включая Suite Green с уютным балконом, откуда открывается вид на окружающую природу, и Suite River, расположенный с видом на реку. Для тех, кто хочет исследовать окрестности, предлагаются дополнительные услуги, такие как квадротуры по лесным тропам по цене 5000 рублей за час и сплав на каяках по реке за 1500 рублей за человека.

  • Время работы: Круглогодично
  • Адрес: Нуримановский район, село Красный ключ, Ленина 7
  • Стоимость: от 12 000 руб. за ночь в зависимости от класса номера.
  • Оценка 2gis: 4,6
Важные предосторожности перед посещением открытых бассейновВажные предосторожности перед посещением открытых бассейнов
Важные предосторожности перед посещением открытых бассейнов
Фото: Изображение Midjourney
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