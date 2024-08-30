Путаны и гопники зовут на выборы в Башкирии

— Красиво, но аморально и противозаконно. Неужели в Башкирии до сих пор на трассах такой ужас есть? Надо б после таких креативных роликов регионального прокурора и полицейское начальство увольнять. Тройная польза: и удар по коррупции, и кадровый лифт для молодых силовиков откроют, и хайп такой будет, что все избиратели ролик посмотрят и пойдут на выборы. Многоходовочка! — предлагает Анатолий.



Добавим, что среди актеров ролика заметили экс-чиновника — там сыграл бывший сотрудник аппарата первого замруководителя администрации Башкортостана. За чей счет и с чьего посыла был создан креативный ролик — остаётся только догадываться.