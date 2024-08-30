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Published Сегодня, 10:06

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Updated Сегодня, 10:10

Путаны и гопники зовут на выборы в Башкирии

Путаны и гопники зовут на выборы в Башкирии

30 августа 2024, 10:06
Фото: 1MI
Скандальный агитационный ролик повышения электоральной активности набирает популярность в Сети и тепло встречен профессионалами.

Достаточно креативный метод приглашения на избирательные участки выбрали политические пиарщики в Башкирии. Они использовали метол вульгарного маркетинга и завирусили в Сети ролик-агитацию. Главные героини клипа — барышни с «низкой социальной ответственностью». Девушки вызывающей внешности и легкого поведения стоят на трассе под присмотром своего «менеджера по персоналу». Ночных бабочек выбирают гопники и ботан — еще одни герои ролика. Клиенты очень избирательны, это отмечают и работницы досугового жанра. В итоге, они приходят к выводу, что выборы в Башкирии стоит не пропускать. Если досмотреть ролик на 78 секунд до конца, то там можно увидеть очень яркий призыв.

Видео: 1MI

Ролик залили в Сеть под названием «Башкирия выбирает». Он быстро разошелся по тематическим каналам и пабликам пиар-технологов. Они позитивно оценили креатив коллег.

— Целевая аудитория с первого кадра перед глазами рисуется, — отмечает Евгений.

— Красиво, но аморально и противозаконно. Неужели в Башкирии до сих пор на трассах такой ужас есть? Надо б после таких креативных роликов регионального прокурора и полицейское начальство увольнять. Тройная польза: и удар по коррупции, и кадровый лифт для молодых силовиков откроют, и хайп такой будет, что все избиратели ролик посмотрят и пойдут на выборы. Многоходовочка! — предлагает Анатолий.

Добавим, что среди актеров ролика заметили экс-чиновника — там сыграл бывший сотрудник аппарата первого замруководителя администрации Башкортостана. За чей счет и с чьего посыла был создан креативный ролик — остаётся только догадываться.

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