Путаны и гопники зовут на выборы в Башкирии

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Достаточно креативный метод приглашения на избирательные участки выбрали политические пиарщики в Башкирии. Они использовали метол вульгарного маркетинга и завирусили в Сети ролик-агитацию. Главные героини клипа — барышни с «низкой социальной ответственностью». Девушки вызывающей внешности и легкого поведения стоят на трассе под присмотром своего «менеджера по персоналу». Ночных бабочек выбирают гопники и ботан — еще одни герои ролика. Клиенты очень избирательны, это отмечают и работницы досугового жанра. В итоге, они приходят к выводу, что выборы в Башкирии стоит не пропускать. Если досмотреть ролик на 78 секунд до конца, то там можно увидеть очень яркий призыв.
Ролик залили в Сеть под названием «Башкирия выбирает». Он быстро разошелся по тематическим каналам и пабликам пиар-технологов. Они позитивно оценили креатив коллег.
— Целевая аудитория с первого кадра перед глазами рисуется, — отмечает Евгений.
— Красиво, но аморально и противозаконно. Неужели в Башкирии до сих пор на трассах такой ужас есть? Надо б после таких креативных роликов регионального прокурора и полицейское начальство увольнять. Тройная польза: и удар по коррупции, и кадровый лифт для молодых силовиков откроют, и хайп такой будет, что все избиратели ролик посмотрят и пойдут на выборы. Многоходовочка! — предлагает Анатолий.
Добавим, что среди актеров ролика заметили экс-чиновника — там сыграл бывший сотрудник аппарата первого замруководителя администрации Башкортостана. За чей счет и с чьего посыла был создан креативный ролик — остаётся только догадываться.