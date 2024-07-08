Кишечная инфекция, грязь и драки: курортный кошмар на Черном море в 2024 году

— Цены за доступ к пляжу «Золотая бухта» варьируются от 500 до 1000 рублей на человека. На соседнем пляже аренда лежаков может стоить до 1000 рублей. За пять минут аренды гидроцикла придется заплатить 1300 рублей, а катание на банане обойдется в 400-500 рублей. Создается впечатление, что с посетителей пытаются собрать по максимуму, словно это последний раз, — делится своим опытом Кристина из Уфы.