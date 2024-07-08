Кишечная инфекция, грязь и драки: курортный кошмар на Черном море в 2024 году

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Когда мы говорим о летнем отдыхе, многие из нас представляют себе теплое солнце, чистое море и расслабляющую атмосферу. Однако для тех, кто решил провести отпуск на Черном море в 2024 году, реальность оказалась далека от мечты.
Мы собрали откровенные отзывы отдыхающих, которые были шокированы тем, что творится на черноморском побережье.
Первое, что бросается в глаза — это огромное количество людей на пляжах.
— Народу очень много. На пляже толпы, мест не хватает, загорать можно только стоя. Шезлонги сдают в аренду по полторы-две тысячи рублей, и многие бронируют их на сутки вперед, чтобы точно хватило места, — делится своими впечатлениями турист Илья.
Автор отзыва попытался найти более спокойное место и переехал с семьей в небольшой поселок под Геленджиком. Там обстановка оказалась лучше, но это скорее исключение, чем правило. Даже в укромных уголках большинство пляжей переполнены, а найти место для отдыха становится настоящей проблемой.
Серьезной проблемой Черного моря является грязная вода. Отдыхающие вынуждены терпеть неприятный запах и довольствоваться видом мусора на пляжах. В Сочи большинство не рискнули даже зайти в море из-за его сильного загрязнения. Один из отдыхающих запечатлел на видео, как вода буквально кишит мусором:
— Один человек стоит и убирает, но никто ему не помогает. Купание запрещено, а нехватка сотрудников усугубляет ситуацию. Отдыхающие, прибывшие сюда, оказались в положении, когда им запрещено купаться, и завтра предстоит уезжать, — негодуют туристы.
В Анапе произошло нашествие водорослей, заполонивших береговую линию и превративших пляж в непригодное для купания и отдыха место. Морская трава стала чрезвычайно скользкой и зловонной, вызвав негодование у отдыхающих. Один из блогеров так описал ситуацию:
— Береговая линия убита, всё начало чернеть. Здесь купаются наши дети. Только бы не упасть. Никто не убирает, типа запретили, сейчас определяют, кто будет заниматься переработкой, как это вообще можно убирать, а вы пока купайтесь в этом дерьмище — пишет один из туристов.
Еще одним неприятным сюрпризом для отдыхающих стала ледяная вода в море.
— Вода сейчас холодная, как во время Крещения в январе. Это действительно неожиданно, — рассказывает Денис из Краснодара.
Температура морской воды у берегов Анапы резко упала до 16℃, в то время как температура воздуха достигла 36 ℃. Причиной такого резкого похолодания стало явление апвеллинга, когда холодные подводные течения поднимаются к поверхности моря. Такой контраст температур стал неожиданностью для многих туристов.
Цены на отдых на Черном море также вызывают негодование.
— Цены за доступ к пляжу «Золотая бухта» варьируются от 500 до 1000 рублей на человека. На соседнем пляже аренда лежаков может стоить до 1000 рублей. За пять минут аренды гидроцикла придется заплатить 1300 рублей, а катание на банане обойдется в 400-500 рублей. Создается впечатление, что с посетителей пытаются собрать по максимуму, словно это последний раз, — делится своим опытом Кристина из Уфы.
Еще одна проблема отдыха на черноморском побережье — это отношение жителей к туристам. Отдыхающие жалуются на недоброжелательное отношение местных и плохое обслуживание в отелях.
— Они открыто нас ненавидят. Не надо туда ездить. Да и море ужасно грязное, цветет всё время, вонизм, часто плавает дерьмо, — делится один из туристов из Волгограда.
Плохой сервис также не способствует хорошему впечатлению.
— Отдыхали всего пару дней, но сложилось неприятное впечатление. В номере было много насекомых и перебои с водой, недоброжелательный персонал, — рассказывает туристка из Краснодара.
Самое страшное в этом отпуске оказалось риск подхватить кишечную инфекцию.
— Самое печальное и ужасное — это то, что на море можно подхватить кишечную инфекцию, особенно страдают дети. Мои уже большие: 10 и 12 лет, а маленькие — глотают воду и болеют потом тяжело, — рассказывает Кристина.
Ее рассказ подтверждают и другие отдыхающие, которые чаще всего оказываются на больничной койке, чем на лежаке. В свою очередь жители курортов считают, что виной всему большое количество туристов из разных городов, что привозит в регион разные инфекции.
Еще одна проблема — особый контингент, который отдыхает на Черном море. Вечерние прогулки могут закончиться неприятным инцидентом.
— Выходишь вечером на променад, публика ужасная, сразу понимаешь, где находишься. Три раза вышли прогуляться за территорию отеля — три раза натыкались на драки. На променаде ни разу не встретили полицейского патруля. Большой вопрос к администрации города, — жалутся турист на ситуацию в Геленджике.