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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Где можно покататься на сапах в Уфе: полный гайд для новичков

Где можно покататься на сапах в Уфе: полный гайд для новичков

4 июля 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Где можно покататься на сапах в Уфе: полный гайд для новичков
Вы когда-нибудь слышали о сапбординге? В Уфе есть много мест, где можно попробовать этот вид активности. Хотите узнать больше? Тогда читайте дальше!

Сапбординг — вид водного спорта, который пришел к нам с Гавайских островов и быстро завоевал популярность по всему миру. Его суть проста: вы стоите на надувной доске и гребете веслом. Это не только увлекательное развлечение, но и отличная тренировка для всего тела. В Уфе организовано множество маршрутов и прогулок, и в этом гайде мы расскажем вам все, что нужно знать, чтобы начать приключение на воде.

Что такое сапборд и как на нем кататься?

Сапборд (stand up paddle board) — надувная доска, напоминающая серф, но с веслом. На сапборде можно стоять, сидеть или даже лежать, а основное занятие заключается в гребле веслом, находясь в стоячем или сидячем положении.

Перед началом прогулки проводится инструктаж, где вам объяснят, как правильно управлять доской и сохранять равновесие. Не переживайте, если вы никогда не пробовали этот вид активности: сапбординг подходит для людей всех возрастов и уровня физической подготовки.

Сапборд (stand up paddle board) — надувная доска, напоминающая серф, но с веслом.Сапборд (stand up paddle board) — надувная доска, напоминающая серф, но с веслом.
Сапборд (stand up paddle board) — надувная доска, напоминающая серф, но с веслом.
Фото: Изображение Midjourney

Маршруты и места для катания в Уфе

Прогулка Затон, Бухта Кораблей

  • Время и дата: ежедневно, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
  • Местоположение: старт на пляже стадиона Водник
  • Описание маршрута: прогулка по старице реки Белая проходит в спокойных водах без течения. Она длится 2 часа и охватывает расстояние в 6 км. Этот простой маршрут отлично подходит для начинающих и семей с детьми. Во время прогулки можно полюбоваться заброшенными кораблями и цветущими кувшинками.
  • Стоимость: от 1000 рублей.

Прогулки по озёрам в Сипайлово

  • Время и дата: ежедневно, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
  • Местоположение: пляж Сипайловское Сочи, пересечение улиц Набережная и Максима Рыльского
  • Описание маршрута: прогулка по озерам Сипайлово проходит в спокойных водах без течения, где температура воды благоприятна для купания. Этот маршрут идеально подходит для семейного отдыха и длится 2 часа.
  • Стоимость: 1200 рублей.

Сплав Сипайлово — Каменная Переправа

  • Время и дата: ежедневно, по предварительной записи
  • Местоположение: старт с точки проката на станции ГИМС, ул. Паромная 2/2
  • Описание маршрута: сплав по реке Уфимка занимает 3 часа и простирается на 13 км. Этот простой маршрут идеально подходит для начинающих, так как отличается чистой и освежающей водой. Сплав проходит мимо паромных переправ и горнолыжных комплексов, расположенных на берегах реки.
  • Стоимость: 1200 рублей.

СПЛАВ Каменная переправа — пляж Солнечный

  • Время и дата: ежедневно, по предварительной записи
  • Местоположение: начало на «Каменной переправе», мост через реку Уфимка, Нагаевское шоссе
  • Описание маршрута: сплав по рекам Уфимка и Белая. Длительность — 2 часа, протяженность — 9 км. Маршрут проходит по двум главным рекам города и заканчивается на пляже Солнечный.
  • Стоимость: 1200 рублей.
Не переживайте, если вы никогда не пробовали этот вид активности: сапбординг подходит для людей всех возрастов и уровня физической подготовки.Не переживайте, если вы никогда не пробовали этот вид активности: сапбординг подходит для людей всех возрастов и уровня физической подготовки.
Не переживайте, если вы никогда не пробовали этот вид активности: сапбординг подходит для людей всех возрастов и уровня физической подготовки.
Фото: Изображение Midjourney

Как записаться и что включено?

Чтобы записаться на прогулку на сапборде, необходимо зайти на сайт организатора, выбрать желаемую дату и маршрут, а затем оплатить участие. За 15 минут до указанного времени начала прогулки необходимо прибыть к точке старта, где вам выдадут необходимое снаряжение и проведут инструктаж. Обычно в стоимость прогулки входят: сапборд, весло, спасательный жилет, гидромешок для личных вещей, сопровождение инструктора и обучение перед началом.

Что взять с собой на сплав?

  • Рюкзак или пакет для личных вещей.
  • Одежда в соответствии с погодой: купальный костюм, головной убор, футболка, шорты, ветровка или куртка.
  • Запасная одежда.
  • Солнцезащитный крем, репеллент.
  • Вода или термос с чаем, перекус (по желанию).
Вы можете арендовать доску в Уфе и отправиться в самостоятельную прогулку. Один из пунктов проката находится на остановке Трамплин.Вы можете арендовать доску в Уфе и отправиться в самостоятельную прогулку. Один из пунктов проката находится на остановке Трамплин.
Вы можете арендовать доску в Уфе и отправиться в самостоятельную прогулку. Один из пунктов проката находится на остановке Трамплин.
Фото: Изображение Midjourney

Можно ли кататься самостоятельно?

Да, вы можете арендовать доску в Уфе и отправиться в самостоятельную прогулку. Один из пунктов проката находится на остановке Трамплин. В комплект аренды входят: сапборд, весло, плавник, страховочный трос, рюкзак и насос. Стоимость аренды составляет 1000 рублей в сутки.

Популярные маршруты для самостоятельных прогулок:

  1. Трамплин — Каменная переправа: протяженность — 10 км, продолжительность — 2 часа.
  2. Каменная переправа — Пляж Солнечный: дополнительно 9 км, общее время — 4-5 часов.
  3. Пляж Солнечный — Пляж Ак Яр: еще 11 км, общая протяженность — 30 км.

Сплавы с детьми и животными

Дети младше 12 лет могут бесплатно сплавляться на одном сапборде вместе с родителем, но уже начиная с 8 лет могут сплавляться самостоятельно под наблюдением родителя. Кроме того, разрешается сплав с собаками, если они чувствуют себя комфортно в воде.

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#Ольга Харина#Общество#Летний отдых#Пляжный отдых#Отдых на природе#Досуг#Отдых на воде#Зона отдыха#Сапборд
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