Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Башкирия славится своими природными уголками, и среди них особую значимость занимают озера. Если вам наскучил Соль-Илецк, этот гид покажет вам альтернативные места, где можно оздоровиться благодаря целебным свойствам воды и грязей. Узнайте о самых популярных соленых водоемах и выберите лучшее место для своего следующего отпуска.
В самом сердце Башкирии, на высоте около 406 метров над уровнем моря, скрывается уникальное карстовое озеро. Его воды, подобно горьковато-соленому эликсиру, пропитаны целебными минералами и имеет площадь в 1,5 квадратных километра.
Неподалеку от Мулдаккуля, если взглянуть на космические снимки, можно разглядеть необычный символ — шестиконечную звезду. Это не что иное, как след от бывшей военной базы, ныне канувшей в лету.
Мулдаккуль — рай для любителей отдыха на природе. Уединение от населенных пунктов позволило сохранить первозданную красоту этих мест. Здесь можно укрыться от городской суеты, наслаждаясь тишиной, кристально чистым воздухом и захватывающими дух пейзажами.
Среди водных сокровищ Башкирии особое место занимает величественное озеро — крупнейшее в республике. Раскинувшееся на площади в 23,5 квадратных километра, оно покоится в 27 километрах к северо-западу от Давлеканово. Воды обладают высокой минерализацией, наполняя воздух вокруг целебным ароматом.
Берега, словно высокие стражи, возвышаются над водной гладью, образуя обрывы. Они служат идеальными смотровыми площадками, откуда открываются панорамные виды на окрестности.
Сам водоем окутан завесой легенд и сказаний. Одна из них повествует о царе Аслыкуле, который, согласно преданиям, предупреждал местных жителей о грядущих невзгодах. К сожалению, в последние годы уровень воды заметно снизился, вызывая тревогу среди экологов и защитников природы.
Второе по величине водное зеркало — Кандрыкуль — занимает площадь в 15,6 квадратных километров. В отличие от своего соленого собрата Аслыкуля, Кандрыкуль славится пресной и кристально чистой водой. Его средняя глубина составляет всего 3-4 метра, что делает его идеальным местом для любителей виндсерфинга.
Кандрыкуль известен с начала XX века, когда здесь была основана здравница, где лечили целебным кумысом. Сегодня вокруг озера расположились многочисленные базы отдыха, предлагающие широкий спектр услуг. Здесь можно взять напрокат лодки, катамараны и снаряжение для рыбалки.
В окрестностях насчитывается около 250 источников минеральной воды. Эта вода, богатая солями радия, лития, стронция и йода, издревле известна своими целебными свойствами.
Расположение источников тесно связано с православием: здесь расположен Богородице-Табынский женский монастырь, основанный на месте явления иконы Божией Матери.
Рядом с источниками функционирует санаторий «Красноусольск», предоставляющий широкий спектр оздоровительных процедур, основанных на использовании минеральных вод и грязей.
Яныкуль, также известное как Банное, представляет собой самое глубокое озеро в Башкортостане. Его кристально чистые воды и впечатляющие крутые берега делают его удобным для отдыха в любое время года. Гости могут воспользоваться санаториями, базами отдыха и горнолыжными курортами, расположенными в этом живописном месте.
В 40 км от Уфы, на берегу водоема Ильмурзино, расположена благоустроенная зона отдыха, предлагающая широкий спектр развлечений для активного досуга. Здесь можно отдохнуть на песчаном пляже, устроить пикник в мангальной зоне, испытать острые ощущения на водных горках или посоревноваться в волейбол на специально оборудованной площадке. Желающие могут взять в аренду лодку или катамаран для неспешной водной прогулки или прокатиться на вейкборде, покоряя волны.