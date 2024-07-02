Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?

Башкирия славится своими природными уголками, и среди них особую значимость занимают озера. Если вам наскучил Соль-Илецк, этот гид покажет вам альтернативные места, где можно оздоровиться благодаря целебным свойствам воды и грязей. Узнайте о самых популярных соленых водоемах и выберите лучшее место для своего следующего отпуска.