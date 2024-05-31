mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Забытые гении и бунтарки: 5 фильмов о женщинах, бросивших вызов судьбе.

Забытые гении и бунтарки: 5 фильмов о женщинах, бросивших вызов судьбе

31 мая 2024, 14:26
Фото: Изображение Midjourney
Забытые гении и бунтарки: 5 фильмов о женщинах, бросивших вызов судьбе.
От активистки Эрин Брокович до математиков-новаторов из «Скрытых фигур», от преподавательницы-феминистки из «Улыбки Моны Лизы» до изобретательницы-звезды Голливуда Хеди Ламарр. Киноистории о выдающихся женщинах, которые ломали стереотипы, боролись за свои права — в нашем материале.

«Эрин Брокович» (2000)

Эрин безработная мать-одиночка в трудном положении. После проигранного судебного иска по автомобильной аварии, в которой Эрин не виновата, девушка убеждает своего адвоката нанять ее. Эрин натыкается на подозрительное дело о недвижимости, связанного с загрязненной водой в местном районе, которая вызывает болезни среди его жителей.

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,9
  • Возрастное ограничение — 18+
«Эрин Брокович» (2000)«Эрин Брокович» (2000)
«Эрин Брокович» (2000)
Фото: Кинопоиск

«Скрытые фигуры» (2016)

События фильма происходят в 1960-х годах, когда США и СССР боролись за первенство в космосе, и рассказывает нам о группе талантливых афроамериканских женщин-математиков, которые руководили одной из величайших операций в истории США и на протяжении 25 лет вносили значительный вклад в космическую программу. Нерассказанная история Кэтрин Г. Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон, в которой главные героини перешагнули через все гендерные и расовые границы, чтобы вдохновить поколения мечтать о большем.

  • Рейтинг Кинопоиска — 8,0
  • Возрастное ограничение — 12+
«Скрытые фигуры» (2016)«Скрытые фигуры» (2016)
«Скрытые фигуры» (2016)
Фото: Кинопоиск

«Улыбка Моны Лизы» (2003)

Америка 1950-х годов, женщины активно борются за свои права. Кэтрин Энн Уотсон получила должность преподавателя истории искусств в престижном колледже Уэллсли. Уотсон — современная женщина, и испытывает страсть не только к искусству, но и к своим студентам, которые, в свою очередь, ещё придерживаются патриархальных установок. Все студентки очень способные, и Уотсон считает, что они не раскрывают свой потенциал. Несмотря на прочную связь между преподавательницей и студентками, взгляды Уотсона несовместимы с доминирующей культурой колледжа.

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,7
  • Возрастное ограничение — 12+
«Улыбка Моны Лизы» (2003)«Улыбка Моны Лизы» (2003)
«Улыбка Моны Лизы» (2003)
Фото: Кинопоиск

«Взрывная красотка: История Хеди Ламарр» (2017)

Хеди Ламарр была кинозвездой Голливуда, однако это только часть её талантов, ведь помимо кино она преуспела и в изобретательстве. Однако сперва ее интеллектуальный вклад не был оценен по достоинству, и только после долгих лет карьерных и личных трудностей Ламарр узнала, что благодаря её инновациям произошла революция в телекоммуникациях и заставили мир осознать скрытые способности женщин, которые он так несправедливо порой недооценивает.

  • Рейтинг IMDb— 7,4
  • Возрастное ограничение — 16+
«Взрывная красотка: История Хеди Ламарр» (2017)«Взрывная красотка: История Хеди Ламарр» (2017)
«Взрывная красотка: История Хеди Ламарр» (2017)
Фото: Кинопоиск

«Фрида» (2002)

Фильм рассказывает о профессиональной и личной жизни Фриды Кало в возрасте от 18 до 46 лет. Начиная со сложных и продолжительных отношений со своим наставником и мужем Диего Риверой, заканчивая незаконным и противоречивым романом со Львом Троцким, Фрида Кало прожила смелую и бескомпромиссную жизнь политической, артистической и сексуальной революционерки.

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,9
  • Возрастное ограничение — 18+
«Фрида» (2002)«Фрида» (2002)
«Фрида» (2002)
Фото: Кинопоиск
Читайте также:
«Симпсоны» предсказывают ядерный взрывВзрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
#Ольга Харина#Общество#Кино#Фильм#18+#Досуг
Подпишитесь
Всё о похищении женщины в Уфе
Сегодня, 08:33
В Татарстане эвакуируют предприятия и закрывают аэропорты
Сегодня, 06:11
Стрелком из Стерлитамака оказался юный актер
Сегодня, 05:11
Топ-10 пляжей Уфы назвали эксперты
Сегодня, 04:45
Первые летние дни будут жаркими в Башкирии
Сегодня, 04:19
Нажмите на хомяка и станьте миллионером. В чем секрет игры Hamster Combat?
Вчера, 18:35
"