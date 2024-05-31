Забытые гении и бунтарки: 5 фильмов о женщинах, бросивших вызов судьбе.

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Эрин безработная мать-одиночка в трудном положении. После проигранного судебного иска по автомобильной аварии, в которой Эрин не виновата, девушка убеждает своего адвоката нанять ее. Эрин натыкается на подозрительное дело о недвижимости, связанного с загрязненной водой в местном районе, которая вызывает болезни среди его жителей.
События фильма происходят в 1960-х годах, когда США и СССР боролись за первенство в космосе, и рассказывает нам о группе талантливых афроамериканских женщин-математиков, которые руководили одной из величайших операций в истории США и на протяжении 25 лет вносили значительный вклад в космическую программу. Нерассказанная история Кэтрин Г. Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон, в которой главные героини перешагнули через все гендерные и расовые границы, чтобы вдохновить поколения мечтать о большем.
Америка 1950-х годов, женщины активно борются за свои права. Кэтрин Энн Уотсон получила должность преподавателя истории искусств в престижном колледже Уэллсли. Уотсон — современная женщина, и испытывает страсть не только к искусству, но и к своим студентам, которые, в свою очередь, ещё придерживаются патриархальных установок. Все студентки очень способные, и Уотсон считает, что они не раскрывают свой потенциал. Несмотря на прочную связь между преподавательницей и студентками, взгляды Уотсона несовместимы с доминирующей культурой колледжа.
Хеди Ламарр была кинозвездой Голливуда, однако это только часть её талантов, ведь помимо кино она преуспела и в изобретательстве. Однако сперва ее интеллектуальный вклад не был оценен по достоинству, и только после долгих лет карьерных и личных трудностей Ламарр узнала, что благодаря её инновациям произошла революция в телекоммуникациях и заставили мир осознать скрытые способности женщин, которые он так несправедливо порой недооценивает.
Фильм рассказывает о профессиональной и личной жизни Фриды Кало в возрасте от 18 до 46 лет. Начиная со сложных и продолжительных отношений со своим наставником и мужем Диего Риверой, заканчивая незаконным и противоречивым романом со Львом Троцким, Фрида Кало прожила смелую и бескомпромиссную жизнь политической, артистической и сексуальной революционерки.