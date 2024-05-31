Забытые гении и бунтарки: 5 фильмов о женщинах, бросивших вызов судьбе.

Хеди Ламарр была кинозвездой Голливуда, однако это только часть её талантов, ведь помимо кино она преуспела и в изобретательстве. Однако сперва ее интеллектуальный вклад не был оценен по достоинству, и только после долгих лет карьерных и личных трудностей Ламарр узнала, что благодаря её инновациям произошла революция в телекоммуникациях и заставили мир осознать скрытые способности женщин, которые он так несправедливо порой недооценивает.