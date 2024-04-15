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Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Досуговая программа мероприятий на майские праздники в Уфе в 2024 году

Майские праздники в Уфе

15 апреля 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney
Досуговая программа мероприятий на майские праздники в Уфе в 2024 году
Как уфимцам провести официальные выходные — обзор мероприятий в городе.

Долгие рабочие недели наконец-то скоро прервутся самыми ожидаемыми в стране майскими праздниками. В этот период можно насладиться культурными событиями, музыкальными концертами, театральными постановками или просто насладиться прогулками по красивым паркам и скверам.

Как отдыхаем на майские в 2024 году?

Правительство России одобрило изменения в календаре майских праздников на текущий год, чтобы обеспечить дополнительный отдых для людей. Выходные начнутся с воскресенья, 28 апреля, за которым последует перенесенный понедельник, 29 апреля, и добавленный дополнительный выходной во вторник, 30 апреля. В этот период также включен первомайский выходной — среда, 1 мая, когда отмечается День труда.

Далее следуют рабочие дни — 2 и 3 мая. Затем наступает второй майский праздничный блок, который продлится с 4–5 и 9–12 мая.

Культурно-досуговые мероприятия на майские праздники в Уфе в 2024 годуКультурно-досуговые мероприятия на майские праздники в Уфе в 2024 году
Культурно-досуговые мероприятия на майские праздники в Уфе в 2024 году
Фото: 1MI

Куда можно пойти?

Театр

Для любителей театрального искусства в Уфе представлены разнообразные спектакли.

30 апреля:

  • 18:00 «Приключения Ходжи Насреддина» (12+) в Молодежном театре им. Мустая Карима. Стоимость — от 400 до 700 рублей.
  • 19:00 «Любовница» (12+) в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури. Стоимость — 300 до 600 рублей.

1 мая:

  • 18:00 «Тополёк мой в красной косынке» (16+) в Молодежном театре им. Мустая Карима. Стоимость — от 400 до 700 рублей.
  • 19:00 «Жить — хорошо» (16+) в Уфимском государственном татарском театре Нур. Стоимость — от 450 до 700 рублей.

4 мая:

  • 18:00 «Деревенские стиляги» (12+) в Уфимском государственном татарском театре Нур. Стоимость — от 300 до 800 рублей.
  • 18:00 «Синее небо, над синей рекой» (12+) в Молодежном театре им. Мустая Карима. Стоимость — от 600 рублей.

5 мая:

  • 11:00 «У ковчега в восемь» (18+) в Молодежном театре им. Мустая Карима. Стоимость — 300 рублей.

9 мая:

  • 19:00 «Потомки Салавата не отступят!» (12+) в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури. Стоимость — от 200 до 600 рублей.
  • 19:00 «Он вернулся» (12+) в Уфимском государственном татарском театре Нур. Стоимость — от 300 до 500 рублей.

Кино

Ценителям кинофильмов разгуляться не где. Во время праздников в Синема Парк Галерея Арт можно посмотреть только драму «Норд-Ост».

Первое маяПервое мая
Первое мая
Фото: Изображение Midjourney

Концерты

30 апреля в Тинькофф Холл в Уфе состоится концерт популярной группы «Винтаж», которая порадует своих поклонников яркими выступлениями и хитами. Это отличный вариант для любителей живой музыки и атмосферных концертов.

Текстовая афиша музыкальных событий с распределением по датам, времени, месту и цене:

28 апреля:

  • 18:00 Оркестр CAGMO. Симфония «Король и Шут» в Конгресс-холле «Торатау». Стоимость — от 2 000 рублей.

29 апреля:

  • 19:00 Алексей Глызин в Тинькофф Холле. Стоимость — от 1 500 рублей.

30 апреля:

  • 17:30 Shau Karau Fest в Dom печати. Стоимость — от 1 00 рублей.
  • 19:00 Винтаж в Тинькофф Холле. Стоимость — от 2 000 рублей.

1 мая:

  • 19:00 Lovv66 (от 1 000 ₽) в Тинькофф Холле. Стоимость — от 1 000 рублей.

4 мая:

  • 18:00 ANIKV в Тинькофф Холле. Стоимость — от 1 000 рублей.
  • 18:00 Оркестр CAGMO. K-pop Symphony: BTS в Конгресс-холле «Торатау». Стоимость — от 1 100 рублей.
  • 19:00 Playingtheangel в План Б (ex. Эдельвейс). Стоимость — от 1 700 рублей.

8 мая:

  • 19:00 Живая память победы в Нуре. Стоимость — от 300 рублей.

10 мая:

  • 20:00 Элли на маковом поле в MusicHall27. Стоимость — от 1 200 рублей.
Досуговая программа для детей на майские праздники в Уфе в 2024 годуДосуговая программа для детей на майские праздники в Уфе в 2024 году
Досуговая программа для детей на майские праздники в Уфе в 2024 году
Фото: Изображение Midjourney

Майские мероприятия для детей

Для семей с детьми также найдется занятие на любой вкус.

28 апреля:

  • Театр оперы и балета: «День рождения кота Леопольда». Стоимость — от 500 рублей.
  • Театр кукол: «Приключения доктора Айболита и его друзей». Стоимость — от 500 рублей.
  • Молодёжный театр им. Мустая Карима: «Цирк на поляне». Стоимость — от 600 рублей.

30 апреля:

  • Театр оперы и балета: «Хрустальная туфелька, или Сказка о Золушке». Стоимость — от 600 рублей.

4 мая:

  • Театр оперы и балета: «Кошкин дом». Стоимость — от 500 рублей.

5 мая:

  • Тинькофф Холл: Шоу Дим Димыча. Стоимость — от 800 рублей.
  • Молодёжный театр им. Мустая Карима: «У ковчега в восемь». Стоимость — от 300 рублей.

8 мая:

  • Молодёжный театр им. Мустая Карима: «Играем Пушкина. Царевна-Лебедь». Стоимость — от 300 рублей.

11 мая:

  • Молодёжный театр им. Мустая Карима: «Аладдин». Стоимость — от 300 рублей.

Также не стоит забывать, что всегда можно провести время на свежем воздухе. Уфа предлагает множество красивых парков и скверов для прогулок. Проведите время на природе, наслаждаясь весенней атмосферой и красотой природы в парках культуры и отдыха имени Ивана Якутова или Мажита Гафури. И, конечно, не забудьте о классическом варианте проведения майских праздников — выезде за город и приготовлении шашлыков.

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