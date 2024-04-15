Майские праздники в Уфе

Также не стоит забывать, что всегда можно провести время на свежем воздухе. Уфа предлагает множество красивых парков и скверов для прогулок. Проведите время на природе, наслаждаясь весенней атмосферой и красотой природы в парках культуры и отдыха имени Ивана Якутова или Мажита Гафури. И, конечно, не забудьте о классическом варианте проведения майских праздников — выезде за город и приготовлении шашлыков.