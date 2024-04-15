Майские праздники в Уфе

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Долгие рабочие недели наконец-то скоро прервутся самыми ожидаемыми в стране майскими праздниками. В этот период можно насладиться культурными событиями, музыкальными концертами, театральными постановками или просто насладиться прогулками по красивым паркам и скверам.
Правительство России одобрило изменения в календаре майских праздников на текущий год, чтобы обеспечить дополнительный отдых для людей. Выходные начнутся с воскресенья, 28 апреля, за которым последует перенесенный понедельник, 29 апреля, и добавленный дополнительный выходной во вторник, 30 апреля. В этот период также включен первомайский выходной — среда, 1 мая, когда отмечается День труда.
Далее следуют рабочие дни — 2 и 3 мая. Затем наступает второй майский праздничный блок, который продлится с 4–5 и 9–12 мая.
Для любителей театрального искусства в Уфе представлены разнообразные спектакли.
30 апреля:
1 мая:
4 мая:
5 мая:
9 мая:
Ценителям кинофильмов разгуляться не где. Во время праздников в Синема Парк Галерея Арт можно посмотреть только драму «Норд-Ост».
30 апреля в Тинькофф Холл в Уфе состоится концерт популярной группы «Винтаж», которая порадует своих поклонников яркими выступлениями и хитами. Это отличный вариант для любителей живой музыки и атмосферных концертов.
Текстовая афиша музыкальных событий с распределением по датам, времени, месту и цене:
28 апреля:
29 апреля:
30 апреля:
1 мая:
4 мая:
8 мая:
10 мая:
Для семей с детьми также найдется занятие на любой вкус.
28 апреля:
30 апреля:
4 мая:
5 мая:
8 мая:
11 мая:
Также не стоит забывать, что всегда можно провести время на свежем воздухе. Уфа предлагает множество красивых парков и скверов для прогулок. Проведите время на природе, наслаждаясь весенней атмосферой и красотой природы в парках культуры и отдыха имени Ивана Якутова или Мажита Гафури. И, конечно, не забудьте о классическом варианте проведения майских праздников — выезде за город и приготовлении шашлыков.