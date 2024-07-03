Летние ягоды: где собрать клубнику в Уфе и окрестностях?

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
С наступлением лета спрос на ягоды резко возрастает. Кто-то предпочитает покупать уже собранные плоды на рынках и в супермаркетах, а кто-то наслаждается процессом самостоятельного сбора. Если вы относитесь к последней категории, то вам стоит обратить внимание на плодопитомники. Здесь можно не только собрать ягоды собственными руками, но и приобрести саженцы для своего сада.
Однако, прежде чем отправиться на сбор, стоит учитывать несколько нюансов. Во-первых, не забывайте, что клубника лучше всего собирается в утренние часы, пока солнце не успело разогреть ягоды. Во-вторых, многие плодопитомники требуют предварительной записи и взвешивания тары на входе. И, конечно, не забудьте удобную одежду и обувь!
Чишминский Новый сад — это частное предприятие, расположенное во дворе частного дома. Несмотря на свою скромную обстановку, этот плодопитомник приобрел широкую популярность среди жителей Башкирии. Из 61 отзыва на Яндекс Картах только четыре имеют низкую оценку. Это говорит о высоком качестве обслуживания и большого выбора ягод. Здесь можно не только собрать клубнику, но и приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников.
Данный питомник предоставляет возможность самостоятельного сбора клубники итальянских сортов. Однако следует обратить внимание, что стоимость услуги может варьироваться в зависимости от времени суток. Кроме того, необходимо отметить, что доступ на плантацию предоставляется исключительно совершеннолетним лицам и детям старше двенадцати лет.
Расположен в Бижбулякском районе и известен своими качественными ягодами и удобными условиями для самосбора. Здесь можно собрать клубнику с утра до вечера, но лучше приезжать пораньше, чтобы избежать жары.
Плантация клубники в деревне Утеймуллино Аургазинского района — отличное место для семейного отдыха. Здесь можно собирать ягоды вместе с детьми и насладиться вкусом натуральной клубники.
Этот плодопитомник является наиболее популярным среди жителей Башкирии. Здесь можно не только собрать ягоды самостоятельно, но и купить уже собранные плоды. Детям до 14 лет вход запрещен.