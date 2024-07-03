Летние ягоды: где собрать клубнику в Уфе и окрестностях?

Лето в самом разгаре, и самое время насладиться вкусом настоящей, сочной клубники! В Башкирии есть несколько мест, где вы можете не только купить, но и самостоятельно собрать эту ароматную ягоду. Мы расскажем, куда отправиться за урожаем и как сделать это с минимальными затратами.

С наступлением лета спрос на ягоды резко возрастает. Кто-то предпочитает покупать уже собранные плоды на рынках и в супермаркетах, а кто-то наслаждается процессом самостоятельного сбора. Если вы относитесь к последней категории, то вам стоит обратить внимание на плодопитомники. Здесь можно не только собрать ягоды собственными руками, но и приобрести саженцы для своего сада. Однако, прежде чем отправиться на сбор, стоит учитывать несколько нюансов. Во-первых, не забывайте, что клубника лучше всего собирается в утренние часы, пока солнце не успело разогреть ягоды. Во-вторых, многие плодопитомники требуют предварительной записи и взвешивания тары на входе. И, конечно, не забудьте удобную одежду и обувь! Плодопитомник «Чишминский Новый сад» Чишминский Новый сад — это частное предприятие, расположенное во дворе частного дома. Несмотря на свою скромную обстановку, этот плодопитомник приобрел широкую популярность среди жителей Башкирии. Из 61 отзыва на Яндекс Картах только четыре имеют низкую оценку. Это говорит о высоком качестве обслуживания и большого выбора ягод. Здесь можно не только собрать клубнику, но и приобрести саженцы плодовых деревьев и кустарников. Какие ягоды: на данной территории процветают разновидности клубники «Хоней», «Азия» и «Витязь, претерпевший улучшения». Эти сорта известны своим превосходным вкусом и благоуханием, а также исключительной плодовитостью.

на данной территории процветают разновидности клубники «Хоней», «Азия» и «Витязь, претерпевший улучшения». Эти сорта известны своим превосходным вкусом и благоуханием, а также исключительной плодовитостью. Адрес: Чишминский район, деревня Новая.

Чишминский район, деревня Новая. Сколько ехать от Уфы: примерно 45 километров по трассе М-5 в сторону Самары.

примерно 45 километров по трассе М-5 в сторону Самары. Время проведения: с амостоятельный сбор клубники станет доступен не ранее двадцатого июня и будет осуществляться ежедневно в период с восьми часов утра до четырех часов пополудни. В случае неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся осадками, рекомендуется предварительно уточнять возможность посещения по телефону.

амостоятельный сбор клубники станет доступен не ранее двадцатого июня и будет осуществляться ежедневно в период с восьми часов утра до четырех часов пополудни. В случае неблагоприятных погодных условий, сопровождающихся осадками, рекомендуется предварительно уточнять возможность посещения по телефону. Цена: 500 рублей за килограмм. Заранее записываться не нужно, просто приезжайте со своим ведром. На входе его взвесят, а при выходе вычтут вес тары. Плодопитомник «Чишминский Новый сад» Фото: 1MI Питомник Шамонино Данный питомник предоставляет возможность самостоятельного сбора клубники итальянских сортов. Однако следует обратить внимание, что стоимость услуги может варьироваться в зависимости от времени суток. Кроме того, необходимо отметить, что доступ на плантацию предоставляется исключительно совершеннолетним лицам и детям старше двенадцати лет. Какие ягоды: в питомнике выращивают итальянские сорта клубники, которые славятся своим крупным размером и сладким вкусом.

в питомнике выращивают итальянские сорта клубники, которые славятся своим крупным размером и сладким вкусом. Адрес: питомник находится в 20 километрах от Уфы.

питомник находится в 20 километрах от Уфы. Время проведения: в прошлом году самосбор проводился с 5 утра до 8 вечера. Цена зависела от времени сбора: с 5 утра — 400 рублей за килограмм, с 6 утра — 450 рублей за килограмм, с 7 утра — 500 рублей за килограмм. В этом году цены еще не объявлены, поэтому лучше уточнить по телефону.

в прошлом году самосбор проводился с 5 утра до 8 вечера. Цена зависела от времени сбора: с 5 утра — 400 рублей за килограмм, с 6 утра — 450 рублей за килограмм, с 7 утра — 500 рублей за килограмм. В этом году цены еще не объявлены, поэтому лучше уточнить по телефону. Цена: в прошлом году цена варьировалась от 400 до 500 рублей за килограмм в зависимости от времени суток. Питомник Шамонино Фото: 1MI Плодопитомник «Клубника Бижбуляка» Расположен в Бижбулякском районе и известен своими качественными ягодами и удобными условиями для самосбора. Здесь можно собрать клубнику с утра до вечера, но лучше приезжать пораньше, чтобы избежать жары. Какие ягоды: выращивают различные сорта клубники, которые отличаются хорошим вкусом и крупными ягодами.

выращивают различные сорта клубники, которые отличаются хорошим вкусом и крупными ягодами. Адрес: Бижбулякский район, село Каныкаево, ул. Центральная, 4.

Бижбулякский район, село Каныкаево, ул. Центральная, 4. Сколько ехать от Уфы: примерно 150 километров.

примерно 150 километров. Время проведения: самосбор идет полным ходом с 7:00 до 18:00. Лучше приезжать утром до 10:00, так как в обед ягоды становятся мягкими на солнце. Предварительную заявку можно оставить в WhatsApp.

самосбор идет полным ходом с 7:00 до 18:00. Лучше приезжать утром до 10:00, так как в обед ягоды становятся мягкими на солнце. Предварительную заявку можно оставить в WhatsApp. Цена: 500 рублей за килограмм. Приезжайте со своим ведром, на входе его взвесят, а при выходе вычтут вес тары. Минимальный сбор — пятилитровое ведро (около 5 кг), его стоимость составит 2500 рублей. Плодопитомник «Клубника Бижбуляка» Фото: 1MI Самосбор ягод в Аургазинском районе Плантация клубники в деревне Утеймуллино Аургазинского района — отличное место для семейного отдыха. Здесь можно собирать ягоды вместе с детьми и насладиться вкусом натуральной клубники. Какие ягоды: в питомнике выращивают сорт клубники «Елизавета», который известен своей неприхотливостью и устойчивостью к различным условиям.

в питомнике выращивают сорт клубники «Елизавета», который известен своей неприхотливостью и устойчивостью к различным условиям. Адрес: Аургазинский район, деревня Утеймуллино.

Аургазинский район, деревня Утеймуллино. Сколько ехать от Уфы: примерно 100 километров.

примерно 100 километров. Время проведения: самосбор начнется с 15 июня и продлится до середины июля. Питомник открыт с 7:00 до 19:00 без выходных. Уточнить детали можно по телефону +7 (919) 619-42-80.

самосбор начнется с 15 июня и продлится до середины июля. Питомник открыт с 7:00 до 19:00 без выходных. Уточнить детали можно по телефону +7 (919) 619-42-80. Цена: 400 рублей за килограмм. Записываться и вносить залог не нужно, просто приезжайте и собирайте ягоды. Самосбор ягод в Аургазинском районе Фото: 1MI Чишминский плодопитомник Этот плодопитомник является наиболее популярным среди жителей Башкирии. Здесь можно не только собрать ягоды самостоятельно, но и купить уже собранные плоды. Детям до 14 лет вход запрещен. Какие ягоды: можно собрать сорта «Мурано», «Монтерей», «Витязь» и «Оскорянка».

можно собрать сорта «Мурано», «Монтерей», «Витязь» и «Оскорянка». Адрес: Поселок Чишмы, ул. Лесная, 10.

Поселок Чишмы, ул. Лесная, 10. Сколько ехать от Уфы: Примерно 40 километров.

Примерно 40 километров. Время проведения: открытие самосбора будет зависеть от погодных условий.

открытие самосбора будет зависеть от погодных условий. Цена: 250 рублей за килограмм. При входе необходимо оплатить депозит в размере 2500 рублей, который вернется, если вы соберете менее 10 кг. Читайте также: Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом Жару в Башкирии победит окрошка Как купить ЖД билет: лайфхаки и советы россиян