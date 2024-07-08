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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе

Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе

8 июля 2024, 11:44
Фото: 1MI
Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе
Стоимость и расписание речных прогулок по реке на теплоходах в Уфе — в материале mkset.

Когда лето в самом разгаре и городская суета начинает надоедать, есть отличный способ провести время с пользой и удовольствием — отправиться на речную прогулку по реке Белой на теплоходе. Мы расскажем о маршрутах, расписаниях и стоимости речных прогулок и паромных переправ в Уфе, а также поделимся полезными советами и интересными фактами.

Почему речные прогулки так популярны?

Уфа — крупный город с развитой системой водного транспорта, расположенный на берегу реки Белой. Речные трамваи и экскурсионные катера уже давно стали неотъемлемой частью городской жизни. Этот вид транспорта позволяет жителям и гостям города быстро и удобно перемещаться по воде, а также наслаждаться уникальными видами на природу и архитектуру города.

Речные трамваи — это небольшие катера, развивающие скорость до 30 км/ч, которые курсируют по реке Белой, делая остановки на различных станциях. Это отличный способ перемещения по городу и для прогулок по реке. Экскурсионные катера, в свою очередь, предназначены для организации туристических поездок, позволяя пассажирам насладиться видами на окружающую природу в комфортабельных салонах.

Уфа — крупный город с развитой системой водного транспорта, расположенный на берегу реки Белой.Уфа — крупный город с развитой системой водного транспорта, расположенный на берегу реки Белой.
Уфа — крупный город с развитой системой водного транспорта, расположенный на берегу реки Белой.
Фото: 1MI

Маршрут «Сипайлово — Тужиловка — Трамплин — Дудкино — Зеленый Мыс»

Это один из самых популярных маршрутов, который начинается в Сипайлово и проходит через Тужиловку, Трамплин и Дудкино, завершаясь на Зеленом Мысе. Путешествие по этому маршруту позволяет увидеть множество живописных мест и насладиться красотой реки Белой.

  • Расписание: теплоходы по этому маршруту ходят с 28 апреля по 30 июля 2024 года. С 13:00 до 14:00 у экипажа обеденный перерыв, а каждый вторник — профилактический день, когда движение теплоходов не осуществляется. С 20 октября движение по маршруту закрывается.
  • Стоимость проезда на этом маршруте варьируется в зависимости от формы оплаты. При наличной оплате и безналичной форме оплаты цены могут отличаться, поэтому рекомендуется уточнять их заранее. Провоз детей до 5 лет осуществляется бесплатно, для детей от 5 до 10 лет и льготных категорий пассажиров предусмотрены скидки.
Это один из самых популярных маршрутов, который начинается в Сипайлово и проходит через Тужиловку, Трамплин и Дудкино, завершаясь на Зеленом Мысе.Это один из самых популярных маршрутов, который начинается в Сипайлово и проходит через Тужиловку, Трамплин и Дудкино, завершаясь на Зеленом Мысе.
Это один из самых популярных маршрутов, который начинается в Сипайлово и проходит через Тужиловку, Трамплин и Дудкино, завершаясь на Зеленом Мысе.
Фото: 1MI

Паромные переправы

Паромные переправы в Уфе работают с 20 апреля по 20 октября. Они являются важной частью транспортной системы города, позволяя жителям и гостям быстро и удобно перемещаться по реке Белой.

  • Переправа Козарез: работает по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни.
  • Переправа Дудкино: также функционирует с 20 апреля по 20 октября, закрываясь на зиму.
  • Переправа Трамплин: работает по такому же графику, как и другие переправы.
  • Переправа Сипайлово: действует до 20 октября.
  • Переправа ДОК грузо-пассажирская: эта переправа работает с 20 апреля по 20 октября, предоставляя услуги как для пассажиров, так и для грузовых перевозок.
Паромные переправы в Уфе работают с 20 апреля по 20 октября.Паромные переправы в Уфе работают с 20 апреля по 20 октября.
Паромные переправы в Уфе работают с 20 апреля по 20 октября.
Фото: 1MI

Прогулочные теплоходы

Теплоход «Мираж»

Теплоход «Мираж» начинает свои речные прогулки с 15 мая 2024 года. Билеты можно купить прямо на причале, бронирование не требуется. Прогулки выполняются ежедневно с 12:00 до 21:30, а в выходные дни отправление происходит каждые 30 минут.

  • Маршрут: теплохода проходит вдоль набережной реки Белой, от монумента Дружбы до памятника Салавату Юлаеву. Продолжительность прогулки составляет 45 минут.
  • Стоимость: проезд для взрослых в будние дни стоит 500 рублей, в выходные и праздничные дни — 600 рублей. Для детей от 5 до 10 лет — 350 рублей. Пенсионеры могут воспользоваться льготой и оплатить проезд по детскому тарифу. Дети младше 5 лет ездят бесплатно.

Теплоход «Император»

Теплоход «Император» предлагает музыкальные вечера с живой музыкой. На такие рейсы требуется бронь, а стоимость билета составляет 2000 рублей. Продолжительность прогулки — 2 часа.

Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов 1-й группы предоставляются льготы.Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов 1-й группы предоставляются льготы.
Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов 1-й группы предоставляются льготы.
Фото: 1MI

Дополнительные услуги и льготы

Льготы и скидки

Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов 1-й группы предоставляются льготы. Именинникам в день рождения прогулка на теплоходе будет бесплатной. Ветераны Великой Отечественной войны также могут бесплатно посетить прогулочный теплоход при предъявлении удостоверения.

Аренда теплохода

Для тех, кто хочет сделать свою прогулку незабываемой, предлагаются специальные услуги. Например, аренда теплохода для мероприятий обойдется в 25 тысяч рублей в час, а романтический вечер на теплоходе «Император» — в 8000 рублей за 45 минут.

Как забронировать билеты?

Билеты на теплоход «Мираж» можно купить непосредственно перед прогулкой на причале в кассе, без необходимости бронирования. Для музыкальных вечеров на теплоходе «Император» потребуется предварительная бронь, которую можно сделать по телефону.

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