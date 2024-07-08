Водные приключения в Уфе: как провести незабываемую речную прогулку на теплоходе

Когда лето в самом разгаре и городская суета начинает надоедать, есть отличный способ провести время с пользой и удовольствием — отправиться на речную прогулку по реке Белой на теплоходе. Мы расскажем о маршрутах, расписаниях и стоимости речных прогулок и паромных переправ в Уфе, а также поделимся полезными советами и интересными фактами.