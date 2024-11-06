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Дорожные работы

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2024
Платный Восточный выезд из Уфы закрывают
6 ноября, 08:55
В Уфе в мороз кладут асфальт
6 ноября, 05:50
В Башкирии закрывают трассы
5 ноября, 20:45
Вода помешает движению в Уфе
7 октября, 17:22
Четверть «Южных ворот» Уфы не готова к эксплуатации
23 сентября, 17:28
Ремонт моста в Затон начали в Уфе
26 августа, 07:22
В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева
6 августа, 17:08
В Уфе почти на месяц закроют улицу Мингажева и проспект Салавата Юлаева
27 июня, 13:51
Власти Башкирии предупредили о полном перекрытии движения на Шакшинском мосту
15 июня, 09:29
Движение по улице Бородинской в Уфе ограничат на 3,5 месяца
15 июня, 05:05
Уфимский Инорс ждут масштабные изменения
13 мая, 04:49
В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени
Движение транспорта будет блокировано частично с 6 мая по 1 октября.
3 мая, 11:17
2023
31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста
В связи с началом ремонта на участке будут введены ограничения, сообщили в мэрии Уфы.
25 июля 2023, 03:18
Приговор скандальному бизнесмену, новые законы и аномальная жара в Башкирии
О главных событиях 6 июня в Уфе и республике — в дайджесте Mkset
6 июля 2023, 16:30
2020
Ловушки для автолюбителей: в Уфе на новой набережной провалился асфальт
Дыру в дорожном покрытии на проезжей части обнаружили 6 июня недалеко от спуска из парка Салавата Юлаева.
7 июня 2020, 06:24
2019
Дороги в России: поборы все больше, строительство — все дольше
3 декабря 2019, 05:08
Почему дороги в России остаются одной из главных национальных проблем
26 ноября 2019, 10:19
2018
В Уфе КамАЗ дорожников провалился под асфальт
Произошло это в Черниковке.
30 сентября 2018, 06:00
2017
В Уфе сегодня перекрыта часть улицы Цюрупы
30 июля 2017, 05:38

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