В Уфе в мороз кладут асфальт

Во время дорожных работ движение транспортных средств будет организовано по одной полосе в каждом направлении, что позволит обеспечить проезд по половине проезжей части реконструируемой улицы Пугачева. Помимо укладки асфальта, параллельно ведутся работы по переустройству сетей энергообеспечения и связи.