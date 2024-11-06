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Posted 6 ноября, 05:50

Published 6 ноября, 05:50

Modified 6 ноября, 07:10

Updated 6 ноября, 07:10

В Уфе в мороз кладут асфальт

В Уфе в мороз кладут асфальт

6 ноября 2024, 05:50
Фото: Администрация Кировского р-н.
В Кировском районе города продолжаются работы по укладке асфальта, несмотря на холодную погоду, сообщает в среду, 6 ноября, администрация района.

На улице Пугачева, от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента», началась укладка асфальта. Работы стартовали 5 ноября, когда подрядная организация АО «Башкиравтодор» приступила к устройству верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси.

— После завершения устройства верхнего слоя будет произведена укладка нижнего покрытия. Все работы планируется завершить до 15 ноября 2024 года, — комментируют в ведомстве.

Во время дорожных работ движение транспортных средств будет организовано по одной полосе в каждом направлении, что позволит обеспечить проезд по половине проезжей части реконструируемой улицы Пугачева. Помимо укладки асфальта, параллельно ведутся работы по переустройству сетей энергообеспечения и связи.

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Как ранее сообщал Mkset, некоторые жители улицы Пугачева оказались вынуждены отсыпать проезды за собственные деньги.

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