В Уфе в мороз кладут асфальт

Posted 6 ноября, 05:50
Published 6 ноября, 05:50
Modified 6 ноября, 07:10
Updated 6 ноября, 07:10
На улице Пугачева, от Монумента Дружбы до гипермаркета «Лента», началась укладка асфальта. Работы стартовали 5 ноября, когда подрядная организация АО «Башкиравтодор» приступила к устройству верхнего слоя основания из асфальтобетонной смеси.
— После завершения устройства верхнего слоя будет произведена укладка нижнего покрытия. Все работы планируется завершить до 15 ноября 2024 года, — комментируют в ведомстве.
Во время дорожных работ движение транспортных средств будет организовано по одной полосе в каждом направлении, что позволит обеспечить проезд по половине проезжей части реконструируемой улицы Пугачева. Помимо укладки асфальта, параллельно ведутся работы по переустройству сетей энергообеспечения и связи.
Как ранее сообщал Mkset, некоторые жители улицы Пугачева оказались вынуждены отсыпать проезды за собственные деньги.