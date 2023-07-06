Приговор скандальному бизнесмену, новые законы и аномальная жара в Башкирии

В силу вступило постановление об аресте на время следствия врио мэра ЗАТО Межгорье в Башкирии. Напомним, Вячеслава Калугина подозревают в том, что тот выписал себе премии на общую сумму 1,3 млн рублей, став таким образом, фигурантом дела о присвоении бюджетных средств. Сегодня, 6 июля, в законную силу постановление Белорецкого межрайонного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Калугин пытался оспорить данное решение, однако суд оставил его жалобу без удовлетворения. Постановление Белорецкого межрайонного суда также осталось без изменений.