Приговор скандальному бизнесмену, новые законы и аномальная жара в Башкирии

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Published Сегодня, 16:30
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Updated Сегодня, 16:30
Генеральная прокуратура России направила в Кировский райсуд Уфы апелляцию на приговор экс-координатору «Штаба Навального»* Лилии Чанышевой**. По данным адвоката осужденной Рамиля Гизатуллина, предоставленным телеканалу, гособвинитель просит ужесточить приговор и назначить женщине срок заключения в десять лет лишения свободы. Напомним, 14 июня суд приговорил Чанышеву** к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее Mkset сообщал об открытии в Уфе белорусского магазина одежды «Коминтерн». Как рассказывает корреспондент, побывавший в бутике гомельской фабрики, цены там, мягко говоря, вызывают вопросы. К примеру, за бланковую футболку в бутике придется отдать 2 500 рублей, а за повседневное платье цвета слоновой кости уже 14 тысяч. Mkset решил выяснить, что жители республики думают об открытии нового магазина, а также его ассортименте и ценовой политики. Самые интересные комментарии собрали здесь.
В силу вступило постановление об аресте на время следствия врио мэра ЗАТО Межгорье в Башкирии. Напомним, Вячеслава Калугина подозревают в том, что тот выписал себе премии на общую сумму 1,3 млн рублей, став таким образом, фигурантом дела о присвоении бюджетных средств. Сегодня, 6 июля, в законную силу постановление Белорецкого межрайонного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Калугин пытался оспорить данное решение, однако суд оставил его жалобу без удовлетворения. Постановление Белорецкого межрайонного суда также осталось без изменений.
Сегодня, 6 июня Калининский райсуд Уфы вынес приговор по делу Фарита Самигуллина. Напомним, по версии следствия, бизнесмен помогал спортсменам в незаконном получении военных билетов. Ему были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: мошенничество, посредничество во взяточничестве и передача взятки должностному лицу. Как сообщает «Ъ-Уфа» суд назначил предпринимателю наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 3 млн руб.
Подходит к концу первая неделя июля. Изменения ждут жителей республики не только в погоде (а она, по прогнозам синоптиков, изменится уже на следующей неделе), но и в законодательстве. К примеру, изменится максимальная ставка по потребительским кредитам, а также цены на газированные напитки. Подробнее о семи главных законах, которые начинают действовать со второго летнего месяца, Mkset рассказывал здесь.
В региональном Минтрансе сообщили, что в пятницу, 7 июля, проезд по трассе M-5 будет закрыт для всех категорий транспорта. Ограничение продлится с 11:00 до 15:00. Запрет вводится в связи с производственными работами на железнодорожном переезде Аксеново — Глуховская на 1466 км Аксаковской дистанции пути. Для автомобилистов подготовили несколько объездных путей.
* «Штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России.
** Внесена в список террористов и экстремистов.