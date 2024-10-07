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Posted 7 октября, 17:22

Published 7 октября, 17:22

Modified 7 октября, 18:53

Updated 7 октября, 18:53

Вода помешает движению в Уфе

Вода помешает движению в Уфе

7 октября 2024, 17:22
Фото: Изображение Midjourney
Ряд транспортных ограничений ввели на дорогах башкирской столицы— отчитались в понедельник, 7 октября, в региональном Минтрансе.

Так, до 15 октября водителям будет запрещено ехать по половине улицы Ульяновых — под ограничения попадает отрезок проезжей части от дома №65/1 до поста охраны КПП №1 (Ульяновых, 74). Такие меры власти объяснили работами по строительству водопровода.

Вынос сетей подачи воды помешает автомобильному движению и ближе к центру башкирской столицы — на отрезке улицы Пархоменко от бульвара Ибрагимова до Краснодонской. Сторона дороги с нечётными номерами домов будет закрыта как минимум до 31 октября.

Шакшинский мост закроют на месяц
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Ранее Mkset освещал планы уфимских властей касательно Шакшинского моста — многострадальный путепровод планируют закрыть более чем на месяц ради очередного этапа капитального ремонта переправы.

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