Вода помешает движению в Уфе

Так, до 15 октября водителям будет запрещено ехать по половине улицы Ульяновых — под ограничения попадает отрезок проезжей части от дома №65/1 до поста охраны КПП №1 (Ульяновых, 74). Такие меры власти объяснили работами по строительству водопровода.