Вода помешает движению в Уфе

Posted 7 октября, 17:22
Published 7 октября, 17:22
Modified 7 октября, 18:53
Updated 7 октября, 18:53
Так, до 15 октября водителям будет запрещено ехать по половине улицы Ульяновых — под ограничения попадает отрезок проезжей части от дома №65/1 до поста охраны КПП №1 (Ульяновых, 74). Такие меры власти объяснили работами по строительству водопровода.
Вынос сетей подачи воды помешает автомобильному движению и ближе к центру башкирской столицы — на отрезке улицы Пархоменко от бульвара Ибрагимова до Краснодонской. Сторона дороги с нечётными номерами домов будет закрыта как минимум до 31 октября.
Ранее Mkset освещал планы уфимских властей касательно Шакшинского моста — многострадальный путепровод планируют закрыть более чем на месяц ради очередного этапа капитального ремонта переправы.