Дороги в России: поборы все больше, строительство — все дольше

Есть два основных направления увеличения доходов региональных дорожных фондов: либо забрать часть федеральных денег, либо забрать часть денег у простых налогоплательщиков. Как показывает практика, топливные акцизы могут быть повышены в любое время: в России относительно спокойно реагируют на повышение цен на бензин и дизель, хотя повышение может быть очень существенным (в начале 2019 года акцизы были разом увеличены в 1,5 раза). Также возможны различные варианты с транспортным налогом. Так или иначе владельцам машин в России придётся больше платить — это факт, как бы ни старались чиновники на словах облегчить бремя автомобилистов. А вот что будет с дорогами — большой вопрос. Опыт показывает, что сколько бы денег на дороги у нас не выделяли, их всё равно не хватает.