Дороги в России: поборы все больше, строительство — все дольше

Posted 3 декабря 2019, 05:08
Published 3 декабря 2019, 05:08
Modified 25 декабря 2024, 05:41
Updated 25 декабря 2024, 05:41
Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» должен был помочь исправить эту ситуацию, но что-то не заладилось: новые современные дороги по-прежнему являются исключением, лишь подтверждающим правило. К концу года на всю страну должны быть отремонтированы порядка 6500 км региональных дорог, что в лучшем случае позволит поднять долю дорог, соответствующих нормативам, до чуть более 50%.
«Безопасные и качествефнные дороги» — один из самых дорогих нацпроектов: до 2024 года в его рамках должны потратить 4,78 трлн. руб. Но сам нацпроект не дает никаких гарантий стабильного финансирования. Согласно паспорту нацпроекта, почти вся финансовая нагрузка ложится на плечи региональных бюджетов. Каждый регион выкручивается, как может. Так, например, Мурманская область, в этом году отремонтировала 100 км дорог вместо 47 км в прошлом году, при этом часть дорог были отремонтированы на грант Евросоюза.
Есть два основных направления увеличения доходов региональных дорожных фондов: либо забрать часть федеральных денег, либо забрать часть денег у простых налогоплательщиков. Как показывает практика, топливные акцизы могут быть повышены в любое время: в России относительно спокойно реагируют на повышение цен на бензин и дизель, хотя повышение может быть очень существенным (в начале 2019 года акцизы были разом увеличены в 1,5 раза). Также возможны различные варианты с транспортным налогом. Так или иначе владельцам машин в России придётся больше платить — это факт, как бы ни старались чиновники на словах облегчить бремя автомобилистов. А вот что будет с дорогами — большой вопрос. Опыт показывает, что сколько бы денег на дороги у нас не выделяли, их всё равно не хватает.