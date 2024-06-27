В Уфе почти на месяц закроют улицу Мингажева и проспект Салавата Юлаева

Отмечается, что для каждого путепровода был разработано индивидуальное цветовое решение. Так, путепровод в створе ул. Заки Валиди подсвечен иллюминацией в синем цвете, на ул. Октябрьской революции — в зелёном, а имени Города Галле — в бирюзовом. В районе ул. Мингажева, по планам властей, подсветку сделают в ярко-желтом оттенке.