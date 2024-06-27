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Published Сегодня, 13:51

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В Уфе почти на месяц закроют улицу Мингажева и проспект Салавата Юлаева

В Уфе почти на месяц закроют улицу Мингажева и проспект Салавата Юлаева

27 июня 2024, 13:51
Фото: 1MI
В течение нескольких недель там планируют установить подсветку на путепровод, сообщили в мэрии Уфы.

В Уфе в связи с устройством архитектурной подсветки путепровода временно перекроют движение по ул. Мингажева и проспекту Салавата Юлаева. Ограничения будут вводиться на разных участках дорог в течение практически всего июля.

Отмечается, что для каждого путепровода был разработано индивидуальное цветовое решение. Так, путепровод в створе ул. Заки Валиди подсвечен иллюминацией в синем цвете, на ул. Октябрьской революции — в зелёном, а имени Города Галле — в бирюзовом. В районе ул. Мингажева, по планам властей, подсветку сделают в ярко-желтом оттенке.

Подробнее ознакомиться с расписанием перекрытий проезжей части можно на фото ниже.

Ранее Mkset сообщал, что в Уфе вплоть до конца текущего года закроют для автомобильного проезда улицу Емельяна Пугачева. Проезд в обоих направлениях будет недоступен на одном из участков улицы — от Геофизиков до Бородинской. В мэрии города ограничения объяснили проведением работ в рамках строительства «Южных ворот».

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