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31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста

25 июля 2023, 03:18
Фото: 1MI

31 июля в Уфе начнётся ремонт аварийного Шакшинского моста

В связи с началом ремонта на участке будут введены ограничения, сообщили в мэрии Уфы.

В следующий понедельник, 31 июля, в Уфе начнётся капитальный ремонт Шакшинского моста через реку Уфа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на время ремонта будет перекрыта половине проезжей части сооружения. Проезжать автомобилисты смогут на одной полосе в обе стороны.

Известно, что работы на объекте будет проводить АО «Башкиравтодор». Капитальный ремонт был оценен в 2,2 миллиарда рублей, средства были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. Завершить работы планируется до 8 апреля 2025 года.

Напомним, что раньше срока был завершен ремонт дорожного полотна Затонского моста. В ближайшее время планируется нанести разметку из термопластика.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Мост#Аварийный мост#Реконструкция моста#Дорожные работы#Общество
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