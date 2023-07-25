31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста

Известно, что работы на объекте будет проводить АО «Башкиравтодор». Капитальный ремонт был оценен в 2,2 миллиарда рублей, средства были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. Завершить работы планируется до 8 апреля 2025 года.