31 июля в Уфе начнётся ремонт известного моста

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
В следующий понедельник, 31 июля, в Уфе начнётся капитальный ремонт Шакшинского моста через реку Уфа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии города, на время ремонта будет перекрыта половине проезжей части сооружения. Проезжать автомобилисты смогут на одной полосе в обе стороны.
Известно, что работы на объекте будет проводить АО «Башкиравтодор». Капитальный ремонт был оценен в 2,2 миллиарда рублей, средства были выделены из федерального, республиканского и городского бюджетов. Завершить работы планируется до 8 апреля 2025 года.
Напомним, что раньше срока был завершен ремонт дорожного полотна Затонского моста. В ближайшее время планируется нанести разметку из термопластика.