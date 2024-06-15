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Updated Сегодня, 05:07

Движение по улице Бородинской в Уфе ограничат на 3,5 месяца

Движение по улице Бородинской в Уфе ограничат на 3,5 месяца

15 июня 2024, 05:05
Фото: 1MI
О новом ограничении рассказали в пресс-службе администрации города.

Участок проезжей части вблизи дома №9 по ул. Бородинской будет недоступен для проезда в течение трёх с половиной месяцев. Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня и продлятся до осени — с 15 июня по 30 сентября.

Как заявили в администрации города, решение о закрытии проезда было принято в связи с продолжением строительства транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева.

Ранее Mkset сообщал о закрытии проезда на участке ул. Октябрьской революции. Три полосы проезжей части будут недоступны для проезда на автотранспорте до конца текущего месяца.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дорожные работы#Администрация города#Ограничение проезда#Строительство транспортной развязки
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