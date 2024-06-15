Движение по улице Бородинской в Уфе ограничат на 3,5 месяца

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Участок проезжей части вблизи дома №9 по ул. Бородинской будет недоступен для проезда в течение трёх с половиной месяцев. Ограничения начинают действовать с сегодняшнего дня и продлятся до осени — с 15 июня по 30 сентября.
Как заявили в администрации города, решение о закрытии проезда было принято в связи с продолжением строительства транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева.
Ранее Mkset сообщал о закрытии проезда на участке ул. Октябрьской революции. Три полосы проезжей части будут недоступны для проезда на автотранспорте до конца текущего месяца.