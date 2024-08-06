В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
На проспекте Салавата Юлаева введут дорожные ограничения. На улице закроют для проезда всех транспортных средств одна полоса — речь идёт об участке проезжей части вблизи улицы Кирова.
Как пояснили в мэрии города, ограничения вводятся в связи с тем, то на дороге будут проводиться работы по устройству архитектурной подсветки. Ограничения действуют по ночам — с 22:00 до 06:00 — 6, 7 и 8 августа.
Ранее подобные системы иллюминации появились на многих мостах в городе. Одну из них уже успели испортить — водитель грузовика забыл опустить кузов и задел декоративные элементы. Кроме того, серьёзные повреждения получило и само транспортное средство.