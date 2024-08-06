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Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева

В Уфе закроют проспект Салавата Юлаева

6 августа 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney
На путепроводе будут делать дорогостоящую иллюминацию, сообщили в мэрии столицы региона.

На проспекте Салавата Юлаева введут дорожные ограничения. На улице закроют для проезда всех транспортных средств одна полоса — речь идёт об участке проезжей части вблизи улицы Кирова.

Как пояснили в мэрии города, ограничения вводятся в связи с тем, то на дороге будут проводиться работы по устройству архитектурной подсветки. Ограничения действуют по ночам — с 22:00 до 06:00 — 6, 7 и 8 августа.

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Ранее подобные системы иллюминации появились на многих мостах в городе. Одну из них уже успели испортить — водитель грузовика забыл опустить кузов и задел декоративные элементы. Кроме того, серьёзные повреждения получило и само транспортное средство.

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#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Дорожные работы#Ограничения
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