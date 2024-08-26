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Ремонт моста в Затон начали в Уфе

Ремонт моста в Затон начали в Уфе

26 августа 2024, 07:22
Фото: Олег Котов
Продолжаются крупные дорожные работы и отключения водоснабжения, что создает временные неудобства для жителей Затона, сообщают в администрации Ленинского района.

Уфимцы сталкиваются с множеством проблем в связи с проведением дорожных работ и отключениями воды. По информации отдела капитального строительства, подрядная организация «Дортрансстрой» начала замену верхнего слоя асфальтного покрытия на участке от Затонского моста до кольца. Это мероприятие направлено на улучшение качества дорожного покрытия, однако оно неизбежно приводит к временным затруднениям для автомобилистов.

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Дорожные службы приносят свои извинения за возможные неудобства, возникшие в результате ремонтных работ.

Однако это не единственная проблема, с которой столкнулись жители района: в тот же день, 26 августа, произошло отключение водоснабжения в Затоне.

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Кроме того, с 26 августа по 17 сентября перекрыта улица Магистральная в Демском районе (напротив дома №4) в связи с прокладкой нового водовода. Об этом также предупреждают городские службы, отмечая, что схема маршрутов общественного транспорта будет изменена на этот период.

Фото: Администрация Уфы
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