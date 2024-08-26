Ремонт моста в Затон начали в Уфе

Уфимцы сталкиваются с множеством проблем в связи с проведением дорожных работ и отключениями воды. По информации отдела капитального строительства, подрядная организация «Дортрансстрой» начала замену верхнего слоя асфальтного покрытия на участке от Затонского моста до кольца. Это мероприятие направлено на улучшение качества дорожного покрытия, однако оно неизбежно приводит к временным затруднениям для автомобилистов.