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Бойцы СВО

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Октябрь
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
29 октября, 08:22
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября, 11:52
Боец с позывным «Мудрый» из Башкирии встретился с дочкой в Курской области
22 октября, 04:28
Отец пяти детей получил орден Мужества в Башкирии
8 октября, 06:07
Сентябрь
За вырубку аллеи бойцам СВО в Уфе взялась прокуратура
27 сентября, 09:55
Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества
25 сентября, 04:29
Целую аллею украли в Уфе
23 сентября, 20:00
Безногого уфимца гнали в бой
19 сентября, 14:24
Награду от Путина получил выживший брат
12 сентября, 04:37
Жителей Башкирии просят помочь бойцам рыболовными сетями
3 сентября, 04:38
Август
Путин наградил бойца «Шторма» из Башкирии
28 августа, 04:26
День города отменили в Башкирии
19 августа, 02:35
Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО
14 августа, 09:39

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