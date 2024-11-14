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Posted 14 ноября, 06:12

Published 14 ноября, 06:12

Modified 14 ноября, 07:23

Updated 14 ноября, 07:23

Бойцы СВО из Башкирии построят храм

Бойцы СВО из Башкирии объединились ради святыни

14 ноября 2024, 06:12
Фото: 1MI.

Бойцы СВО из Башкирии построят храм

В зоне боевых действий появится православный храм: мнициаторы строительства — бойцы из Башкирии, делится в соцсетях глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта в четверг, 14 ноября.

В сердце боевых действий вскоре зазвучат молитвы — на передовой будет возведён православный храм. С просьбой о строительстве обратились бойцы полка имени Салавата Юлаева. У них есть мечеть для молитвы, но православной святыни, что поддерживала бы дух в боевых условиях, не хватало.

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Строительство храма зажгло сердца не только самих солдат, но и жителей Башкирии: шестиметровые бревна для возведения храма оплатил предприниматель Руслан Дабагаев. А директор местной торгово-промышленной компании, проявивший инициативу, оцилиндровал эти бревна за свой счёт, чтобы создать достойное пространство для молитвы.

Не остались в стороне и другие неравнодушные люди: предпринимательница Гульгена Бадалова, загадочная девушка с псевдонимом «Пуля» и глава Азикеевского сельсовета Нажия Валеева — все они объединили усилия, чтобы помочь в этом богоугодном деле. Валеева организовала процесс, привлекла спонсоров и нашла мастеров, готовых идущими по пути духовности, возвести этот храм.

Трогательная инициатива подчеркивает важность духовной поддержки для наших защитников. Здесь, среди звуков войны, зазвучат молитвы, вдохновляя бойцов на новые свершения.

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