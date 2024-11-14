Бойцы СВО из Башкирии объединились ради святыни

Не остались в стороне и другие неравнодушные люди: предпринимательница Гульгена Бадалова, загадочная девушка с псевдонимом «Пуля» и глава Азикеевского сельсовета Нажия Валеева — все они объединили усилия, чтобы помочь в этом богоугодном деле. Валеева организовала процесс, привлекла спонсоров и нашла мастеров, готовых идущими по пути духовности, возвести этот храм.