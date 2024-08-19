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День города отменили в Башкирии

День города отменили в Башкирии

19 августа 2024, 02:35
Вместо песен и плясок состоится ряд мероприятий в поддержку СВО, сообщил мэр Эльдар Валидов.

Празднование Дня города в 2024 году в Нефтекамске состоится в непривычном формате, сообщал глава городской администрации Эльдар Валидов. Все ранее запланированные на 24 августа мероприятия претерпели изменения. Городские власти на фоне обострившейся на границе Украины и России обстановки приняли решение отказаться от пышного разухабистого праздника и перевести День города в формат серии благотворительных проектов в поддержку бойцов СВО. Об этом мэра Нефтекамска Эльдар Валидов сообщил в воскресенье, 18 августа, в своём Telegram-канале.

Ранее Mkset сообщал о том, какая погода ждет на День города Уфу. Празднование 450-летия столицы региона запланировано на 30–31 августа.

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