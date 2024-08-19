День города отменили в Башкирии

Празднование Дня города в 2024 году в Нефтекамске состоится в непривычном формате, сообщал глава городской администрации Эльдар Валидов. Все ранее запланированные на 24 августа мероприятия претерпели изменения. Городские власти на фоне обострившейся на границе Украины и России обстановки приняли решение отказаться от пышного разухабистого праздника и перевести День города в формат серии благотворительных проектов в поддержку бойцов СВО. Об этом мэра Нефтекамска Эльдар Валидов сообщил в воскресенье, 18 августа, в своём Telegram-канале.