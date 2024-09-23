Целую аллею украли в Уфе

Posted 23 сентября, 20:00
Published 23 сентября, 20:00
Modified 23 сентября, 20:14
Updated 23 сентября, 20:14
На Комсомольской, 100 внимательные уфимцы выявили случай кражи деревьев. Причем, случайные свидетели своей заботой о благоустройстве Уфе и его сохранности, фактически, переквалифицировали не столь уж тяжкую статью кражи в более весомую по суровости наказания — грабеж. Автор ролика, разлетевшегося по Сети, убеждала ночных садоводов прекратить преступление.
— Все эти деревья были посажены в рамках проекта «Аллея возвращения домой». Однако, сегодня они были вырваны с корнями для последующей пересадки на другую локацию на территории жилого дома. Заявление о преступлении уже подано в полицию. В отношении правонарушителей будут предприняты соответствующие меры и назначено наказание. Выражаем признательность жителям за их бдительность, — обратились к неравнодушным уфимцам сотрудники администрации Октябрьского района.