Целую аллею украли в Уфе

— Все эти деревья были посажены в рамках проекта «Аллея возвращения домой». Однако, сегодня они были вырваны с корнями для последующей пересадки на другую локацию на территории жилого дома. Заявление о преступлении уже подано в полицию. В отношении правонарушителей будут предприняты соответствующие меры и назначено наказание. Выражаем признательность жителям за их бдительность, — обратились к неравнодушным уфимцам сотрудники администрации Октябрьского района.