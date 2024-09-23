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Posted 23 сентября, 20:00

Published 23 сентября, 20:00

Modified 23 сентября, 20:14

Updated 23 сентября, 20:14

Целую аллею украли в Уфе

Целую аллею украли в Уфе

23 сентября 2024, 20:00
Фото: управа Октябрьского района Уфы
Циничное преступление по переквалификации общественного имущества в частное не оставило равнодушным случайных прохожих в понедельник, 23 сентября, сообщает администрация Октябрьского района города.

На Комсомольской, 100 внимательные уфимцы выявили случай кражи деревьев. Причем, случайные свидетели своей заботой о благоустройстве Уфе и его сохранности, фактически, переквалифицировали не столь уж тяжкую статью кражи в более весомую по суровости наказания — грабеж. Автор ролика, разлетевшегося по Сети, убеждала ночных садоводов прекратить преступление.

— Все эти деревья были посажены в рамках проекта «Аллея возвращения домой». Однако, сегодня они были вырваны с корнями для последующей пересадки на другую локацию на территории жилого дома. Заявление о преступлении уже подано в полицию. В отношении правонарушителей будут предприняты соответствующие меры и назначено наказание. Выражаем признательность жителям за их бдительность, — обратились к неравнодушным уфимцам сотрудники администрации Октябрьского района.

Особая циничность преступления состоит в том, что зеленая зона посвящена защитникам России.

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