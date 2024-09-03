Жителей Башкирии просят помочь бойцам рыболовными сетями

Запрос на сети поступил волонтёрам движения «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан». Участники спецоперации рассказали, что они чрезвычайно востребованы на фронте и в приграничье, и попросили прислать их. В связи с этим волонтёры обратились к жителям Башкирии: возможно, у кого-то есть лишние или кто-то может купить рыболовные сети для бойцов.