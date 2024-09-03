Жителей Башкирии просят помочь бойцам рыболовными сетями

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Запрос на сети поступил волонтёрам движения «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан». Участники спецоперации рассказали, что они чрезвычайно востребованы на фронте и в приграничье, и попросили прислать их. В связи с этим волонтёры обратились к жителям Башкирии: возможно, у кого-то есть лишние или кто-то может купить рыболовные сети для бойцов.
— У рыбаков, может, завалялась сеть рыбацкая из капроновых нитей (раньше сами плели сети рыбаки), будем очень рады. Китайские сети из лески не подходят, — уточнили волонтёры.
Принести сети можно в волонтёрский штаб по адресу: проспект Октября, 121/1а. О времени работы можно узнать в группе телеграм, написав в сообщения в группе «ВКонтакте» или у куратора Гульдар по телефону 8 937 495-49-52.