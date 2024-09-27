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Posted 27 сентября, 09:55

Published 27 сентября, 09:55

Modified 27 сентября, 09:58

Updated 27 сентября, 09:58

Прокуратура начала проверку скандала в Уфе

За вырубку аллеи бойцам СВО в Уфе взялась прокуратура

27 сентября 2024, 09:55
Фото: управа Октябрьского района Уфы

Прокуратура начала проверку скандала в Уфе

Предстоит выяснить, кто допустил уничтожение деревьев и начало бизнес-стройки, сообщает в пятницу, 27 сентября, пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Башкирии сообщает о том, что проводит проверку по информации о возможном сносе аллеи в Уфе. Так надзорное ведомство отреагировало на серию публикаций, посвященных уничтожению высаженной на улице Комсомольской в Уфе осенью 2022 года «Аллеи возращения домой». Менее чем через два года возле аллеи началась стройка бизнес-центра. Из-за интересов застройщика аллея частично была уничтожена. Это вызвало возмущение местных жителей: зачем было высаживать аллею на месте будущей стройки и будет ли она восстановлена.

— Прокуратура проверит исполнение земельного и градостроительного законодательства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, — указано в сообщении надзорного ведомства. — При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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Мини-парк разбили в честь возвращения в состав России после референдума ЛНР, ДРН, Запорожской и Херсонской областей. «Аллея возвращения домой» носит и второй смысл. Она посвящена бойцам СВО, в том числе, тем, кто отправился в зону специальной военной операции в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Городские власти уже выступили с обращением: «Аллею возвращения домой» сохранят. Ее приведут в порядок после завершения строительства.

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