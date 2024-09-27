За вырубку аллеи бойцам СВО в Уфе взялась прокуратура

Прокуратура Башкирии сообщает о том, что проводит проверку по информации о возможном сносе аллеи в Уфе. Так надзорное ведомство отреагировало на серию публикаций, посвященных уничтожению высаженной на улице Комсомольской в Уфе осенью 2022 года «Аллеи возращения домой». Менее чем через два года возле аллеи началась стройка бизнес-центра. Из-за интересов застройщика аллея частично была уничтожена. Это вызвало возмущение местных жителей: зачем было высаживать аллею на месте будущей стройки и будет ли она восстановлена.