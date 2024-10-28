Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»

Posted 28 октября, 11:52
Published 28 октября, 11:52
Modified 28 октября, 13:15
Updated 28 октября, 13:15
Жизнь разделилась на две части до и после. После того как муж ушел на СВО.
Люди разделились на два разных общества: одно живет так, будто ничего не происходит, и другое — это те, кто живет ожиданием завершения СВО. Чтобы наконец-то воссоединиться со своими, мужьями, сыновьями, отцами.
Тысячи семей из Башкирии проходят проверку на прочность. Добровольцы и мобилизованные отправились защищать Отечество. Как живут их жены, матери и дети? С какими сложностями сталкиваются? Как обычные люди помогают им?
С мамой 36-летнего Максима, с первых дней мобилизованного на фронт в 2022 году мы встретились у нее дома, в небольшом селе на юге Башкирии. Добрая, гостеприимная, улыбчивая женщина. Глаза только грустные.
— Мамы ждут и молятся, просят и других помолиться за сына. Так как ждут мамы, никто не ждет. Сын никогда не жалуется и не рассказывает никаких подробностей. Дважды за это время приезжал в отпуск. Жду, готовлю самые любимые блюда сына, радуюсь каждому дню, проведенному с ним. Когда уезжает, долго не могу прийти в себя. Хорошо, что есть младший сын, внуки — без них одной можно было бы сойти с ума. Стараюсь помогать невестке, жен военных надо поддерживать. Им не просто. Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает, а груз на их плечах в два раза тяжелее без мужа, — Любовь Михайловна, 58 лет.
Во все времена, во время военных действий мужчины уходят на передовую, а женщины остаются ждать своих мужей. Ждать — это сложно. Еще сложнее искать раненого мужа.
Улыбчивая и нежная девушка. Рассказывает, что ее муж ушел добровольцем. Принял решение и поставил ее перед фактом. Родителям говорить они не стали, чтоб не волновались — возраст.
— Однажды я не смогла дозвониться, телефон без связи. И все. День, три, неделя, другая, третья. В военной части сообщили, что статус активен. На боевом задании. Значит жив. Самое страшное — это звонить и спрашивать статус бойца. Каждый день бояться услышать, что пропал без вести или статус 200-й. Аж комок в горле стоял, и дыхание останавливалось, когда я слышала голос военного на том краю телефона, — рассказывает Наталья.
По словам девушки, когда она искала мужа в чате мессенджера воинской части познакомилась с Инной — мамой мобилизованного офицера. В то время ее сын Николай был ранен в Луганске. Она очень помогла ей, рассказала куда обращаться, как вести поиски, которые в увенчались успехом.
— В один из дней ко мне в соцсеть пришло видео сообщение от волонтера — Даши из госпиталя в Белгороде. На видео мой раненый муж. Даша просит номер телефона, из-за контузии муж не смог его вспомнить. И я, наконец-то, слышу его голос и минутную тишину в трубке, от которой хлынули слёзы из глаз. На утро пишу Марии из чата, что муж нашёлся, так как поделиться больше не с кем — родители не знают ничего. Она меня поддержала, как родной человек, ведь у нее такие же эмоции, переживания, — продолжает рассказ Наталья.
Наталья поясняет, что после того, как услышала голос супруга, стала искать знакомых, чтобы передать ему вещи и телефон. Люди, даже те, с кем не виделись-то толком никогда, стали отзываться и помогать.
— Нахожу земляков в Белгороде — дочку директора школы, где я училась много лет назад. Она, услышав мою просьбу, сразу же без лишних слов помогает. Говорит, что все жители Белгорода помогают солдатам кто чем может. На второй день я беру отпуск за свой счет и в ночь вылетаю в Москву, чтобы к обеду добраться до Белгорода. И вновь забота добровольных помощников выручает. Даша, волонтер, успевает сообщить, что мужа переводят в Воронеж, и я уже меняю билеты и еду поездом туда. На перроне меня встречает наш земляк из параллельного класса — предлагает помощь с жильем и авто, — девушка рассказывает, а у самой слезы на глазах.
Женщины не сидят сложа руки в ожидании своих родных с фронта. Они объединяются, становятся волонтерами и помогают кто, чем может. Сделать это каждый по мере своих способностей и финансовых возможностей. В Башкирии много объединений добровольцев — жены, матери, дети участников спецоперации среди них.
Это движение мастериц, которое выросло из большого волонтёрского движения «Шьем для наших». Добровольцы шьют и вяжут для бойцов своими силами и на свои средства, а также из материалов, подаренных или переданных кем-то, исходя из просьб самих бойцов. Это — толстовки, шапки, снуды, лечебные пояса, носки, краги вязаные, подшлемники.
— Мы — обычные люди, россияне, такие же как и вы. Объединившиеся для того, чтобы вносить свою маленькую лепту. Каждая шьёт, вяжет своими силами из того, что может приобрести или что у неё есть в запасе дома. К тому же вы всегда можете организовываться самостоятельно по городам, искать там спонсоров, контактировать с магазинами. Возможно, вам удастся самим собрать нужные средства для закупа материалов, — так звучит информация на странице ВК «Шьем для Наших. Башкортостан».
Помощь бывает разной, вот пример того, как любая сфера бизнеса может внести свой вклад. К примеру, владелица сети прачечных в Уфе бесплатно стирает одежду для бойцов.
— От нас идет тихая незаметная помощь. Всё, что шьют волонтёры — мы стираем. Наши прачечные — почти как филиал волонтерского штаба. Стираем, сушим и отдаём. Бойцам уходят чистые футболки, нательное белье, флиски. Там бойцам негде постирать. А так достали из пакета и сразу надели. Моим администраторам предложила бесплатно это делать — все сразу согласились. Хотя у них никого нет там. Такая солидарность, — владелица сети прачечных в Башкирии.
Это волонтерское движение, объединившее добровольцев Республики Башкортостан для плетения маскировочных сетей на фронт. Движение создано в октябре 2022 года. За два года из небольшой группы людей и маленькой комнатки идея выросла в большое сообщество из сотен волонтеров и около сотни цехов по всей Башкирии.
На странице ВК сообщества озвучена информация.
— Любой может присоединиться и помочь нашим бойцам на фронте. Нужна любая помощь — руками, деньгами, распространением информации о сообществе, — призывают люди доброй воли «Масксети Щит Уфа».
Добровольцы из Екатеринбурга, Уфы, Казани, Челябинска и Тюмени оказывают адресную помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, а также членам их семей, находящимся в тылу. Деятельность организации многопрофильна. Алена Думчева, волонтер «Товарищей», рассказала Mkset о работе уфимской группы.
— Нам нужна любая помощь для проведения мероприятий: организационная — помещение, свободные руки, кто-то может провести мастер класс полезный для ребят, помочь с подарками и проведением чаепития. Информационная — разместить информацию о предстоящем мероприятии, рассказать другим чем мы занимаемся и как нам можно помочь. И конечно нужна материальная поддержка. В первую очередь помощь идет нашим бойцам на фронт. Это несомненно верно. Но семьи участников СВО также очень нуждаются в нашей поддержке, — объясняет Алена.
На плечи хрупких женщин, с которыми мы говорили, выпала тяжёлая участь, им зачастую очень не просто. Даже в Уфе, далеко от линии фронта они понимают, как тяжело их мужьям и переживают всю их тяжесть вместе с ними. Такие хрупкие и в тоже время очень сильные.