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Posted 28 октября, 11:52

Published 28 октября, 11:52

Modified 28 октября, 13:15

Updated 28 октября, 13:15

Муж пропал на СВО

Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»

28 октября 2024, 11:52
Фото: Антон Засимов. 1MI
Муж пропал на СВО

Женщины Башкирии объединились ради помощи фронту и друг другу

Сюжет
Дети
Как живут жены, матери и дети, тех кто сейчас на СВО: корреспондент MKset узнал, чем и как в Башкортостане помогают им и в чем нуждаются волонтерские объединения.

Жизнь разделилась на две части до и после. После того как муж ушел на СВО.

Люди разделились на два разных общества: одно живет так, будто ничего не происходит, и другое — это те, кто живет ожиданием завершения СВО. Чтобы наконец-то воссоединиться со своими, мужьями, сыновьями, отцами.

Тысячи семей из Башкирии проходят проверку на прочность. Добровольцы и мобилизованные отправились защищать Отечество. Как живут их жены, матери и дети? С какими сложностями сталкиваются? Как обычные люди помогают им?

Так как мамы ждут, никто не ждет

С мамой 36-летнего Максима, с первых дней мобилизованного на фронт в 2022 году мы встретились у нее дома, в небольшом селе на юге Башкирии. Добрая, гостеприимная, улыбчивая женщина. Глаза только грустные.

— Мамы ждут и молятся, просят и других помолиться за сына. Так как ждут мамы, никто не ждет. Сын никогда не жалуется и не рассказывает никаких подробностей. Дважды за это время приезжал в отпуск. Жду, готовлю самые любимые блюда сына, радуюсь каждому дню, проведенному с ним. Когда уезжает, долго не могу прийти в себя. Хорошо, что есть младший сын, внуки — без них одной можно было бы сойти с ума. Стараюсь помогать невестке, жен военных надо поддерживать. Им не просто. Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает, а груз на их плечах в два раза тяжелее без мужа, — Любовь Михайловна, 58 лет.

Как найти пропавшего мужа на СВО

Во все времена, во время военных действий мужчины уходят на передовую, а женщины остаются ждать своих мужей. Ждать — это сложно. Еще сложнее искать раненого мужа.

История Натальи

Улыбчивая и нежная девушка. Рассказывает, что ее муж ушел добровольцем. Принял решение и поставил ее перед фактом. Родителям говорить они не стали, чтоб не волновались — возраст.

— Однажды я не смогла дозвониться, телефон без связи. И все. День, три, неделя, другая, третья. В военной части сообщили, что статус активен. На боевом задании. Значит жив. Самое страшное — это звонить и спрашивать статус бойца. Каждый день бояться услышать, что пропал без вести или статус 200-й. Аж комок в горле стоял, и дыхание останавливалось, когда я слышала голос военного на том краю телефона, — рассказывает Наталья.

По словам девушки, когда она искала мужа в чате мессенджера воинской части познакомилась с Инной — мамой мобилизованного офицера. В то время ее сын Николай был ранен в Луганске. Она очень помогла ей, рассказала куда обращаться, как вести поиски, которые в увенчались успехом.

— В один из дней ко мне в соцсеть пришло видео сообщение от волонтера — Даши из госпиталя в Белгороде. На видео мой раненый муж. Даша просит номер телефона, из-за контузии муж не смог его вспомнить. И я, наконец-то, слышу его голос и минутную тишину в трубке, от которой хлынули слёзы из глаз. На утро пишу Марии из чата, что муж нашёлся, так как поделиться больше не с кем — родители не знают ничего. Она меня поддержала, как родной человек, ведь у нее такие же эмоции, переживания, — продолжает рассказ Наталья.

Помогают все без исключения

Наталья поясняет, что после того, как услышала голос супруга, стала искать знакомых, чтобы передать ему вещи и телефон. Люди, даже те, с кем не виделись-то толком никогда, стали отзываться и помогать.

— Нахожу земляков в Белгороде — дочку директора школы, где я училась много лет назад. Она, услышав мою просьбу, сразу же без лишних слов помогает. Говорит, что все жители Белгорода помогают солдатам кто чем может. На второй день я беру отпуск за свой счет и в ночь вылетаю в Москву, чтобы к обеду добраться до Белгорода. И вновь забота добровольных помощников выручает. Даша, волонтер, успевает сообщить, что мужа переводят в Воронеж, и я уже меняю билеты и еду поездом туда. На перроне меня встречает наш земляк из параллельного класса — предлагает помощь с жильем и авто, — девушка рассказывает, а у самой слезы на глазах.
Госпиталь участников СВО в Нижнем новгородеГоспиталь участников СВО в Нижнем новгороде
Госпиталь участников СВО в Нижнем новгороде. Фото: Антон Засимов. 1MI
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В Башкирии жены участников СВО помогают в тылу

Женщины не сидят сложа руки в ожидании своих родных с фронта. Они объединяются, становятся волонтерами и помогают кто, чем может. Сделать это каждый по мере своих способностей и финансовых возможностей. В Башкирии много объединений добровольцев — жены, матери, дети участников спецоперации среди них.

«Шьем и вяжем для Наших. Башкортостан»

Это движение мастериц, которое выросло из большого волонтёрского движения «Шьем для наших». Добровольцы шьют и вяжут для бойцов своими силами и на свои средства, а также из материалов, подаренных или переданных кем-то, исходя из просьб самих бойцов. Это — толстовки, шапки, снуды, лечебные пояса, носки, краги вязаные, подшлемники.

— Мы — обычные люди, россияне, такие же как и вы. Объединившиеся для того, чтобы вносить свою маленькую лепту. Каждая шьёт, вяжет своими силами из того, что может приобрести или что у неё есть в запасе дома. К тому же вы всегда можете организовываться самостоятельно по городам, искать там спонсоров, контактировать с магазинами. Возможно, вам удастся самим собрать нужные средства для закупа материалов, — так звучит информация на странице ВК «Шьем для Наших. Башкортостан».

Помощь СВО может оказать любой владелец бизнеса

Помощь бывает разной, вот пример того, как любая сфера бизнеса может внести свой вклад. К примеру, владелица сети прачечных в Уфе бесплатно стирает одежду для бойцов.

— От нас идет тихая незаметная помощь. Всё, что шьют волонтёры — мы стираем. Наши прачечные — почти как филиал волонтерского штаба. Стираем, сушим и отдаём. Бойцам уходят чистые футболки, нательное белье, флиски. Там бойцам негде постирать. А так достали из пакета и сразу надели. Моим администраторам предложила бесплатно это делать — все сразу согласились. Хотя у них никого нет там. Такая солидарность, — владелица сети прачечных в Башкирии.

«Масксети Щит Уфа», Проект АНО РКТП «Крылья»

Это волонтерское движение, объединившее добровольцев Республики Башкортостан для плетения маскировочных сетей на фронт. Движение создано в октябре 2022 года. За два года из небольшой группы людей и маленькой комнатки идея выросла в большое сообщество из сотен волонтеров и около сотни цехов по всей Башкирии.

На странице ВК сообщества озвучена информация.

— Любой может присоединиться и помочь нашим бойцам на фронте. Нужна любая помощь — руками, деньгами, распространением информации о сообществе, — призывают люди доброй воли «Масксети Щит Уфа».

Автономная некоммерческая организация оказания помощи участникам и ветеранам боевых действий «Товарищи»

Добровольцы из Екатеринбурга, Уфы, Казани, Челябинска и Тюмени оказывают адресную помощь бойцам на линии боевого соприкосновения, а также членам их семей, находящимся в тылу. Деятельность организации многопрофильна. Алена Думчева, волонтер «Товарищей», рассказала Mkset о работе уфимской группы.

Фото: Антон Засимов. Альбомы 1MI
— Нам нужна любая помощь для проведения мероприятий: организационная — помещение, свободные руки, кто-то может провести мастер класс полезный для ребят, помочь с подарками и проведением чаепития. Информационная — разместить информацию о предстоящем мероприятии, рассказать другим чем мы занимаемся и как нам можно помочь. И конечно нужна материальная поддержка. В первую очередь помощь идет нашим бойцам на фронт. Это несомненно верно. Но семьи участников СВО также очень нуждаются в нашей поддержке, — объясняет Алена.

На плечи хрупких женщин, с которыми мы говорили, выпала тяжёлая участь, им зачастую очень не просто. Даже в Уфе, далеко от линии фронта они понимают, как тяжело их мужьям и переживают всю их тяжесть вместе с ними. Такие хрупкие и в тоже время очень сильные.

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