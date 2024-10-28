Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»

По словам девушки, когда она искала мужа в чате мессенджера воинской части познакомилась с Инной — мамой мобилизованного офицера. В то время ее сын Николай был ранен в Луганске. Она очень помогла ей, рассказала куда обращаться, как вести поиски, которые в увенчались успехом.