Боец с позывным «Мудрый» из Башкирии встретился с дочкой в Курской области

Posted 22 октября, 04:28
Published 22 октября, 04:28
Modified 22 октября, 05:05
Updated 22 октября, 05:05
На помощь эвакуированным жителям и участникам СВО отправились молодые люди Башкирии. Вместе с другими волонтерами из Смоленской области и республики Марий Эл сформировали сводную группу гуманитарной миссии Молодёжного крыла Народного фронта и для того, чтобы общими усилиями помогать нашим соотечественникам в непростой жизненной ситуации. А работы много. Требуется помощь на складах, в военном госпитале, в пунктах временного размещения.
Наша землячка — волонтер Лилия в этой поездке встретилась со своим отцом, который долгое время участвует в Специальной военной операции. О том, что отец находится в том же курском направлении, Лилия рассказала организаторам гуманитарной миссии. В День отца, который отмечается каждое третье воскресенье октября, благодаря Народному фронту, родным людям удалось встретиться.
Отец не мог скрывать наполнивших его эмоций.
— Когда узнал, что дочка в Курске, сначала стало не по себе. Знаю, что здесь неспокойно. Спасибо всем, кто организовал эту встречу. Было неожиданно приятно, — поделился боец с позывным — «Мудрый».
Лилия стала волонтером, когда отец в рамках частичной мобилизации отправился на фонт.
Она участница Молодёжки Народного фронта в Башкирии. Вместе с другими ребятами нашей республики помогает военнослужащим и жителям новых регионов РФ. Плетут маскировочные сети, формируют и отправляют гуманитарную помощь, вяжут теплые носки и другие вещи для военнослужащих.
Координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Башкортостане Рустам Салахутдинов, рассказал том, что Лилия в сразу выразила готовность отправиться в курскую область, и рассказала об отце, который сейчас защищает Родину. Конечно, она мечтала увидеться с отцом, но особо не рассчитывала на это. Нашей команде удалось это сделать. Отец и дочь, каждый помогающий своей стране, в тылу и на фронте встретились.