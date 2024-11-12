Мэр Уфы: «Город живет в режиме постоянной тревоги»

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в Курскую область во вторник, 12 ноября, для доставки в регион собранной в Башкирии гуманитарной помощи. Среди необходимого гражданским и военным: FPV-дроны, зимние теплые вещи, вода, продукты питания и многое другое. Про свой визит в прифронтовой регион Ратмир Мавлиев рассказал в серии постов в Telegram-канале. Он поблагодарил уфимцев за поддержку соотечественников и поделился впечатлениями об увиденной в Курске обстановке.