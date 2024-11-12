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Posted 12 ноября, 11:11

Published 12 ноября, 11:11

Modified 12 ноября, 11:15

Updated 12 ноября, 11:15

Ратмир Мавлиев уехал на СВО

Мэр Уфы: «Город живет в режиме постоянной тревоги»

12 ноября 2024, 11:11
Фото: Ратмир Мавлиев.

Ратмир Мавлиев уехал на СВО

Сити-менеджер Ратмир Мавлиев вышел на связь из прифронтовой Курской области во вторник, 12 ноября.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в Курскую область во вторник, 12 ноября, для доставки в регион собранной в Башкирии гуманитарной помощи. Среди необходимого гражданским и военным: FPV-дроны, зимние теплые вещи, вода, продукты питания и многое другое. Про свой визит в прифронтовой регион Ратмир Мавлиев рассказал в серии постов в Telegram-канале. Он поблагодарил уфимцев за поддержку соотечественников и поделился впечатлениями об увиденной в Курске обстановке.

— Город живет в режиме постоянной тревоги. Мы всегда рядом, несмотря на расстояние, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Встретились с нашим товарищем с позывным Ральф и другими ребятами, которые сегодня на передовой, на защите Родины. Вручили заслуженные награды бойцам — медали генерала Шаймуратова, юбилейные медали «450-летие основания города Уфы».

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе для бойцов СВО ввели серию скидок на товары и услуги. По удостоверению ветерана боевых действий и дисконту от бизнеса и чиновников можно купить многое — от шаурмы до квартиры.

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