Мэр Уфы: «Город живет в режиме постоянной тревоги»

Posted 12 ноября, 11:11
Published 12 ноября, 11:11
Modified 12 ноября, 11:15
Updated 12 ноября, 11:15
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прибыл в Курскую область во вторник, 12 ноября, для доставки в регион собранной в Башкирии гуманитарной помощи. Среди необходимого гражданским и военным: FPV-дроны, зимние теплые вещи, вода, продукты питания и многое другое. Про свой визит в прифронтовой регион Ратмир Мавлиев рассказал в серии постов в Telegram-канале. Он поблагодарил уфимцев за поддержку соотечественников и поделился впечатлениями об увиденной в Курске обстановке.
— Город живет в режиме постоянной тревоги. Мы всегда рядом, несмотря на расстояние, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Встретились с нашим товарищем с позывным Ральф и другими ребятами, которые сегодня на передовой, на защите Родины. Вручили заслуженные награды бойцам — медали генерала Шаймуратова, юбилейные медали «450-летие основания города Уфы».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе для бойцов СВО ввели серию скидок на товары и услуги. По удостоверению ветерана боевых действий и дисконту от бизнеса и чиновников можно купить многое — от шаурмы до квартиры.