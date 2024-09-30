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Болезни

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Октябрь
Более 3000 детей оказались в опасности в Башкирии
30 сентября, 19:56
Сентябрь
Мужчина умер после укуса лисы в Башкирии
29 сентября, 06:30
Смертельная зараза могла попасть в Башкирию — есть жертвы
14 сентября, 14:17
Прививки от гриппа сделали 136 000 детей в Башкирии
13 сентября, 11:37
Смертельная зараза покинула Башкирию
9 сентября, 15:16
Кому не дадут бесплатно привиться в Башкирии
5 сентября, 14:41
Август
Ядовитый монстр проник в Башкирию
12 августа, 08:56
Июль
Заразу из Башкирии привезли в Египет
Два случая лихорадки Западного Нила (ЛЗН) было зафиксировано в Республике Башкортостан в 2023 году, сообщили Mkset в региональном управлении Роспотребнадзора.
10 июля, 09:43
Ротавирус: что это, как лечить и как избежать
5 июля, 15:02
В Башкирии смогли победить смертельную заразу
3 июля, 12:02
Июнь
Тропическая зараза угрожает Уфе
Рост случаев заболеваемости костоломной лихорадкой зафиксировали в Башкирии, пишут местные СМИ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
19 июня, 08:03
Как не провести остаток отпуска в больнице после купания
Рекомендациями по избежанию кишечных инфекций поделился Роспотребнадзор Башкирии. Наиболее часто эти опасные заболевания имеется риск подхватить летом.
12 июня, 10:45
Топ-блогер в Башкирии шокировал врачей
Экстренное хирургическое вмешательство потребовалось блогерше Гузель Шарафутдиновой из Уфы. Об этом «инста-модель»* рассказала у себя в соцсетях.
11 июня, 05:24
Май
Каждый третий покусанный клещами житель Башкирии — ребенок
В Башкирии с начала «сезона клещей» паразиты покусали 3097 человек. Такие данные сообщили в Роспотребнадзоре. При этом около трети укушенных клещами — дети.
23 мая, 14:52

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