Смертельная зараза могла попасть в Башкирию — есть жертвы

По информации ресурсов, на территории муниципалитета — в деревне Тикеево — стала массово умирать домашняя птица. В связи с этим на карантин закрыли 1,7 тысячи гусей, а также дюжину цесарок, несколько павлинов и страуса. С просьбой о таких мерах к соответствующим службам обратились местные жители.