Смертельная зараза могла попасть в Башкирию — есть жертвы

Posted 14 сентября, 14:17
Published 14 сентября, 14:17
Modified 14 сентября, 14:19
Updated 14 сентября, 14:19
По информации ресурсов, на территории муниципалитета — в деревне Тикеево — стала массово умирать домашняя птица. В связи с этим на карантин закрыли 1,7 тысячи гусей, а также дюжину цесарок, несколько павлинов и страуса. С просьбой о таких мерах к соответствующим службам обратились местные жители.
Подтвердить или опровергнуть информацию о том, что причина гибели домашней птицы — вирус, предстоит специалистам. Для исследований они взяли тушу погибшего в деревне гуся.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сняли ограничения, введённые из-за обнаружения случая бешенства.