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Posted 14 сентября, 14:17

Published 14 сентября, 14:17

Modified 14 сентября, 14:19

Updated 14 сентября, 14:19

Смертельная зараза могла попасть в Башкирию — есть жертвы

Смертельная зараза могла попасть в Башкирию — есть жертвы

14 сентября 2024, 14:17
Фото: Изображение Midjourney
Вспышку опасной болезни проверяют специалисты в Иглинском районе Башкортостана — сообщают региональные Telegram-каналы.

По информации ресурсов, на территории муниципалитета — в деревне Тикеево — стала массово умирать домашняя птица. В связи с этим на карантин закрыли 1,7 тысячи гусей, а также дюжину цесарок, несколько павлинов и страуса. С просьбой о таких мерах к соответствующим службам обратились местные жители.

Подтвердить или опровергнуть информацию о том, что причина гибели домашней птицы — вирус, предстоит специалистам. Для исследований они взяли тушу погибшего в деревне гуся.

Смертельная зараза покинула Башкирию
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии сняли ограничения, введённые из-за обнаружения случая бешенства.

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