Топ-блогер в Башкирии шокировал врачей

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Со слов Шарафутдиновой, причиной операции стала шишка на её теле. Блогерша добавила, что диагноз для неё стал шокирующим и отменила все свои дела на неделе. Впрочем, раскрывать подробности поразившего её недуга Шарафутдинова не стала.
Ранее блогерша неоднократно попадала в зону внимания журналистов. Известность она получила своим образом «татарки в Сочи». В 2020 году она переполошила интернет открытыми выступлениями против самоизоляции — блогерша вернулась из заграничного отдыха и отказалась сидеть на карантине. Два года назад Шарафутдинова также возмутила подписчиков своей критикой семей без нянь и денег.
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