Топ-блогер в Башкирии шокировал врачей

Ранее блогерша неоднократно попадала в зону внимания журналистов. Известность она получила своим образом «татарки в Сочи». В 2020 году она переполошила интернет открытыми выступлениями против самоизоляции — блогерша вернулась из заграничного отдыха и отказалась сидеть на карантине. Два года назад Шарафутдинова также возмутила подписчиков своей критикой семей без нянь и денег.