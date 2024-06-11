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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

В Уфе экстренно прооперировали скандальную блогершу

Топ-блогер в Башкирии шокировал врачей

11 июня 2024, 05:24
Фото: соцсети

В Уфе экстренно прооперировали скандальную блогершу

Экстренное хирургическое вмешательство потребовалось блогерше Гузель Шарафутдиновой из Уфы. Об этом «инста-модель»* рассказала у себя в соцсетях.

Со слов Шарафутдиновой, причиной операции стала шишка на её теле. Блогерша добавила, что диагноз для неё стал шокирующим и отменила все свои дела на неделе. Впрочем, раскрывать подробности поразившего её недуга Шарафутдинова не стала.

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Ранее блогерша неоднократно попадала в зону внимания журналистов. Известность она получила своим образом «татарки в Сочи». В 2020 году она переполошила интернет открытыми выступлениями против самоизоляции — блогерша вернулась из заграничного отдыха и отказалась сидеть на карантине. Два года назад Шарафутдинова также возмутила подписчиков своей критикой семей без нянь и денег.

* — Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) запрещена в России как экстремистская организация

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