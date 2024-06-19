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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Тропическая зараза угрожает Уфе

Тропическая зараза угрожает Уфе

19 июня 2024, 08:03
Фото: pxhere.com
Рост случаев заболеваемости костоломной лихорадкой зафиксировали в Башкирии, пишут местные СМИ со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В минувшем году, гласит доклад ведомства, врачи диагностировали опасную болезнь у трёх пациентов, при этом в 2022 году был зафиксирован один случай. В 2021 году ни один житель региона лихорадкой Денге не болел.

Костоломная лихорадка Денге — вирусная инфекция, которую могут переносить комары. Источником ее распространения ученые считают тропики и субтропики. Ежегодно ей заражаются от 100 млн до 400 млн человек. В самых запущенных случаях может иметь летальный исход, однако многие случаи ограничиваются легкими симптомами, также нередко недуг и вовсе проходит бессимптомно.

В Башкирии ввели карантин
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Как сообщал Mkset, ранее в одном из районов Башкирии ввели карантин по бешенству. Из-за одного домохозяйства, ставшего очагом вспышки, ограничения коснулись целого населённого пункта.

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