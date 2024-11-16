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Posted 16 ноября, 17:56

Published 16 ноября, 17:56

Modified 16 ноября, 17:58

Updated 16 ноября, 17:58

После массового отравления закрыли столовую в Уфе

После массового отравления закрыли столовую в Уфе

16 ноября 2024, 17:56
Фото: 1MI.
Суд вынес решение по обращению башкортостанского Роспотребнадзора о вспышке норовируса — отчитались в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее Mkset информировал о том, что на одном из уфимских предприятий множество сотрудников одновременно почувствовали недомогание. В результате ЧП были госпитализированы сразу десять человек. Врачи назвали причиной случившегося норовирусную инфекцию.

Инцидентом вскоре заинтересовались надзорные органы. По решению суда была временно — на 30 дней — приостановлена деятельность ООО «РТ — Питание», которая обеспечивала столовую предприятия.

В Башкирию пришла вспышка пневмонии
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Ранее Mkset информировал о вспышке внебольничной пневмонии в одном из колледжей Республики Башкортостан.

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