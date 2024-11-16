После массового отравления закрыли столовую в Уфе

Posted 16 ноября, 17:56
Published 16 ноября, 17:56
Modified 16 ноября, 17:58
Updated 16 ноября, 17:58
Ранее Mkset информировал о том, что на одном из уфимских предприятий множество сотрудников одновременно почувствовали недомогание. В результате ЧП были госпитализированы сразу десять человек. Врачи назвали причиной случившегося норовирусную инфекцию.
Инцидентом вскоре заинтересовались надзорные органы. По решению суда была временно — на 30 дней — приостановлена деятельность ООО «РТ — Питание», которая обеспечивала столовую предприятия.
Ранее Mkset информировал о вспышке внебольничной пневмонии в одном из колледжей Республики Башкортостан.